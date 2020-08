El candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, y la comisionada residente Jenniffer González informaron esta tarde que se impusieron un aislamiento preventivo, luego de conocer los resultados positivos a COVID-19 del presidente y vicepresidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y José “Pichy” Torres Zamora, respectivamente.

“Me estaré realizando la prueba a la mayor brevedad posible y me mantendré en aislamiento preventivo hasta tanto tenga los resultados. No he presentado ningún síntoma, pero dado que estuve con el presidente de la Cámara, Johnny Méndez es el paso correcto a seguir”, dijo Pierluisi en sus redes sociales.

El también ex comisionado residente exhortó a hacerse la prueba a todo aquel que tuvo contacto directo con él. “Este es un virus con el que todos tenemos que convivir. Nos mantendremos vigilantes y tomando todas las debidas precauciones”, añadió.

La comisionada González indicó en un Facebook Live que se hizo la prueba molecular tan pronto se enteró de los resultados positivos de los líderes legislativos, a través de los medios. Al momento, no tiene ningún síntoma relacionado al virus, señaló.

PUBLICIDAD

Sostuvo que, por sus constantes viajes entre Washington D.C. y Puerto Rico, así como constantes reuniones, se somete al test semanalmente, pero no lo había hecho luego de compartir con Méndez y Torres Zamora el domingo, cuando se reanudaron las primarias.

Ambos representantes informaron que, al momento, no presentan síntomas.

La funcionaria llevó a cabo hoy un recorrido por manufactureras en Manatí, Moca y Aguadilla, junto al ayudante del presidente para los asuntos de recuperación por desastre de Puerto Rico, el contralmirante Peter Brown, el asesor de política pública de la Casa Blanca, Juan Caro, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez, personal de PRFAA y FEMA.