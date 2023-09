A poco más de un año para las elecciones generales de 2024 y previo a la apertura de radicación de candidaturas, el Partido Popular Democrático (PPD) comenzó a aceitar su maquinaria con la puesta en marcha del programa “Alerta Roja”, una iniciativa dirigida a adiestrar su componente electoral, a fin de “prevalecer” en los próximos comicios.

El presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, presentó el programa este sábado, junto al secretario general, Gerardo “Toñito” Cruz, y la comisionada electoral, Karla Angleró, en una conferencia de prensa en la sede de la colectividad, en Puerta de Tierra, donde, precisamente, se realizaba el primer adiestramiento al equipo electoral.

“En los pasados meses, he estado adelantando una iniciativa que, para mí, como presidente del PPD, es fundamental en las aspiraciones que nosotros tenemos como institución política de prevalecer, como estoy seguro va a pasar, en la próxima elección del 2024″, expresó Ortiz, también representante por acumulación.

Explicó que el programa tiene el fin de capacitar el ejército electoral en todos los renglones del proceso que se avecina para estar listos para contabilizar cada uno de los votos que se emitan en las urnas. Adelantó que alcaldes, legisladores y presidentes de comités municipales están siendo orientados.

Al tiempo, detalló que el programa estará bajo la dirección de la oficina de la comisionada electoral del PPD y lo integrarán decanos auxiliares en cada distrito senatorial y profesores de academia en cada precinto, que tendrán la responsabilidad de coordinar y entrenar en las “mejores prácticas electorales” a los funcionarios populares.

“Las pasadas elecciones fueron una prueba difícil para el equipo electoral, porque solo tuvieron unos meses –menos de 100 días– para prepararse y enfrentar un Código Electoral que estaba específicamente diseñado para favorecer al PNP (Partido Nuevo Progresista). Esa es la realidad… Les garantizo que eso no va a volver a ocurrir”, afirmó.

Por su parte, Angleró reconoció que es fundamental que el PPD tenga un equipo electoral completo para poder tener mayores opciones para ganar las próximas elecciones. A preguntas de El Nuevo Día, indicó que el PPD tuvo, el cuatrienio pasado, entre 11,500 a 12,000 funcionarios electorales.

Agregó que, como parte la preparación de cara a las elecciones, se están brindando adiestramientos, por ejemplo, a los alcaldes incumbentes con unos “nuevos requisitos”. En esa línea, precisó que, “en el momento de radicar su candidatura, todos los incumbentes deberán someter un listado de sus funcionarios de colegio”.

“Los presidentes municipales (deben someter) uno, al menos, por cada unidad electoral y los candidatos a legisladores (deben someter) dos coordinadores electorales. De allí, arrancamos nosotros (el PPD) a adiestrar ese componente electoral y a reclutar nuestros funcionarios con tiempo suficiente”, mencionó Angleró.

Aseguró que, como parte de la nueva iniciativa, el PPD cuenta con un equipo completo de decanos auxiliares (uno por cada distrito senatorial), entre los que se destaca la decana de academia, Ruth Caraballo, y la coordinadora general, Maritza Vázquez. Esta última será el enlace del PPD con los demás profesores que conforman la iniciativa.

“El secretario general (Cruz) y el presidente (Ortiz) nos han dado la instrucción clara de que aquí no se ganan elecciones si no tenemos los funcionarios de colegio completos y debidamente adiestrados”, destacó Angleró.

Por su parte, Cruz aseveró que el PPD “hace historia” al conformar esta academia electoral un año y un mes antes de las elecciones generales de 2024. “Esta es la primera vez en este partido que hemos dedicado esfuerzos para completar todo un equipo de excelentes funcionarios que estará a cargo de esta academia”, destacó.

Enfatizó que, a pesar de la “adversidad” que representó en 2020 la aprobación de la Ley 58 del Código Electoral, el PPD ganó 41 alcaldías, 26 escaños en la Cámara de Representantes y 12 en el Senado. Agregó que ahora, con esta iniciativa, envían un “mensaje claro” al PNP de que el PPD “ganará” las elecciones generales.

“El PNP no puede descansar que el PPD no va a estar preparado (para las elecciones). El PPD se prepara un año antes de las elecciones generales porque tenemos deseos de ganar, hay voluntad, hay ganas y que no le quepa ninguna duda al PNP: este partido va a ganar las próximas elecciones”, garantizó.

En ese aspecto, Ortiz agregó que, “durante la pasada elección de 2020, el país vivió la aprobación de un Código Electoral que cambió las reglas de nuestro sistema democrático, de manera dramática, a menos de 100 días de una elección general”.

“El país vivió las consecuencias de esa acción del PNP, una acción unilateral, una acción en contra de todos los partidos políticos, que tuvo serias consecuencias a la hora de evaluar la legitimidad de nuestro sistema democrático que, hasta ese momento, había sido ejemplo de transparencia, de garantías y había sido incuestionable”, concluyó.