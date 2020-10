Igualdad de beneficios en salud y asistencia alimentaria, la entrega de la totalidad de fondos federales asignados para la recuperación de los huracanes Irma y María, la auditoría de toda la deuda de Puerto Rico y la cancelación de aquella que se determine ilegítima.

Estos son algunas de los postulados que Joe Biden, candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, carga en su antorcha de campaña como parte su estrategia para atraer el voto boricua.

A 20 días de la elección general en la que Biden se enfrentará al actual presidente Donald J. Trump, el exvicepresidente de Estados Unidos bajo Barack Obama contestó en exclusiva para El Nuevo Día varias preguntas sometidas por escrito sobre Puerto Rico, relacionadas a desarrollo económico, acceso a fondos federales, la reconstrucción y los cambios que, de prevalecer en la contienda presidencial, le haría a la Ley Promesa.

PUBLICIDAD

En sus contestaciones, Biden busca seguir fortaleciendo su llama presidencial y seducir el voto puertorriqueño, al crear duros contrastes entre él y el actual inquilino de Casa Blanca. Biden asegura que, de ganar la elección, buscaría erradicar el discrimen que por décadas ha pesado contra los boricuas, utilizando como arma su creencia de que los puertorriqueños tienen derecho a recibir el mismo apoyo del gobierno estadounidense que cualquier otro ciudadano de la nación.

“Nuestro presidente (Donald Trump) debería poder pasar una prueba sencilla: entender que los puertorriqueños son ciudadanos americanos y tienen el derecho a recibir el mismo apoyo del gobierno que cualquier otro ciudadano. Pero nuestro presidente actual fracasa en esa prueba”, afirma Biden como preámbulo, al ser cuestionado sobre cuáles serían sus tres principales iniciativas macroeconómicas para Puerto Rico.

“Tres años después de María, todavía tenemos que reconstruir la isla y todavía tenemos que reconstruir la confianza. Puerto Rico se merece un trato mucho mejor. Primero, proveeré igualdad de beneficios de Medicare y Medicaid, asistencia alimentaria, ingreso de Seguridad Suplementaria, no más pagos parciales, no más discrimen. Segundo, me aseguraré de que los puertorriqueños reciban todos los fondos de recuperación que fueron asignados hace años, no solamente una parte a seis semanas antes de las elecciones, que es lo que se les ha dado ahora”, indica el candidato.

IMPULSO A LA MANUFACTURA

“Tercero, trabajaré con el Congreso y con los representantes de la isla para reconstruir el impulso a las inversiones, la red eléctrica, los sistemas de agua, los hogares, las escuelas y los hospitales”, añade Biden, previo a abundar su plan para incentivar la manufactura.

PUBLICIDAD

“ “Me voy a asegurar de que Puerto Rico se beneficie de nuestro plan para revitalizar la manufactura a lo largo de toda la nación, reviviendo de manera definitiva la economía de la isla”. ” Joe Biden

Como ejemplo, Biden indica que utilizarían el poder de compra del gobierno federal para impulsar la demanda por productos estadounidenses, incluyendo aquellos fabricados en Puerto Rico. Adicional, Puerto Rico formaría parte de su plan para invertir $300,000 millones en investigación e innovación en 100 ciudades estadounidenses, “de manera que cada parte de nuestra nación sea dueña de parte del futuro, incluyendo a Puerto Rico”, sostiene.

“Es sencillo: la manufactura ha sido uno de los motores principales de la economía puertorriqueña y debería desempeñar un papel importante en su recuperación”, indica Biden. Pese a la depresión económica que ha lacerado a Puerto Rico desde principios de este siglo y la fuga de gran parte de la actividad industrial, la manufactura aún representa sobre el 40% del Producto Interno Bruto del país.

Según Biden, su plan para fortalecer la manufactura en Puerto Rico sería clave en evitar la fuga de talento. “Mi plan va a crear miles de empleos bien remunerados en la isla, de manera que muchos trabajadores diestros no sientan que tienen que marcharse. Usted no tendría que irse para lograr el tipo de vida que usted desea”, afirma.

PROMETE CAMBIOS A PROMESA

En su plan para Puerto Rico, Biden contempla múltiples cambios a la Ley PROMESA y a la Junta de Supervisión Fiscal. Entre estos cambios, el candidato habla de revertir las políticas de austeridad, de asegurarse que la gente puertorriqueña tenga una voz dentro de la Junta y de proteger a las clases bajas y medias, así como los pensionados.

PUBLICIDAD

¿Cómo va a lograrlo? ¿Contempla hacerlo mediante la redacción de una nueva ley PROMESA? ¿Por qué no pasó eso cuando usted fue vicepresidente bajo la presidencia de Obama?

“ “Cuando se aprobó PROMESA, nadie visualizó que habría dos huracanes devastadores, una serie de terremotos y la peor pandemia en un siglo. Pero ya que todo esto ha ocurrido, creo que necesitamos un nuevo enfoque”. ” Biden hablando sobre el futuro de PROMESA

“Uno que les garantice a los puertorriqueños una voz, que proteja sus pensiones. Tenemos que trazar un nuevo camino para basar las decisiones de reestructuración de nuestras necesidades actuales, no en las fallidas políticas de austeridad fiscal del pasado, sino para cancelar deuda adicional por medios legales, para identificar y cancelar inmediatamente toda la deuda que fue emitida de manera ilegal. Ya hemos identificado miles de millones. Necesitamos una auditoría para identificar el resto. Tenemos que actuar ahora”.

Si bien Biden dice estar abierto a diferentes ideas en este tema, también subraya su deseo de moverse lo más rápidamente posible. “Con las personas correctas a cargo, podríamos actuar sin tener que esperar a que el Congreso apruebe una nueva ley”.

AFINIDAD CON LOS PUERTORRIQUEÑOS

Biden dice recordar con admiración y respeto a los miles de puertorriqueños que habitan en Delaware, estado donde se formó desde la escuela elemental. Todo apunta a que si el candidato presidencial logra capitalizar sobre esa “conexión” que profesa con la comunidad puertorriqueña, la misma podría traducirse en votos a favor del exvicepresidente.

Una reciente encuesta realizada por la empresa Latino Decisions, entre 1,000 puertorriqueños hábiles para votar en Estados Unidos, refleja que los electores boricuas tienen más confianza en Biden que en Trump.

Las entrevistas de dicha encuesta se realizaron principalmente en los estados de Florida, Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey. Cabe señalar que los boricuas de Florida y Pensilvania, dos estados péndulos (“swing states”), pueden tener un peso importante en las próximas elecciones.

De sus años creciendo en Scranton, Pensilvania, cuál es su primer recuerdo de la comunidad puertorriqueña? ¿Quién es la mujer u hombre puertorriqueña que usted más admira?

“Me mudé de Scranton cuando era un niño, estaba en tercer grado, pero cuando me mudé a Delaware había un buen número de puertorriqueños. Admiro y respeto a los 30,000 puertorriqueños que han contribuido grandemente a fortalecer a Delaware, mi estado natal. Somos uno de los 10 estados con más población puertorriqueña. Pude conocer a tanta gente buena a través de los años, pasamos tiempo juntos en sus negocios, en sus hogares, en su mesa, compartiendo sus esperanzas y sus sueños, que seguramente no eran distintos de cuando yo me criaba. Siempre he admirado su comunidad, que ha prosperado aquí en Delaware. Y nuestro estado ha prosperado. Siempre lo hemos sabido: se trata de sumar, no de restar”.