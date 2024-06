Equipo de campaña de Jesús Manuel Ortiz confirma ventaja preliminar frente a Juan Zaragoza

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Con la máquina de escrutinio electrónico apagada, el precandidato a la gobernación del PPD colocó sus papeletas directamente en la urna porque no había energía eléctrica en la Escuela Aurora Waldorf, en Cupey.

“Ha sido mucho tiempo de trabajo, no solamente en la campaña, sino también en la presidencia del PPD. Lo que resta es que los populares salgan a votar y, en mi caso, que me den el voto de confianza”, expresó Ortiz, temprano en la mañana antes de emitir su voto.

Responde a denuncia de Zaragoza

En respuesta a una denuncia del director de campaña de Zaragoza, Charlie Hernández , Suárez indicó que desconocía de las alegaciones del equipo de su contrincante. Hernández denunció, en conferencia de prensa, que funcionarios electorales del PPD, en Aguada, no permitieron la entrada de observadores de Zaragoza y, supuestamente, estaban pidiendo el voto por Ortiz.

“No estamos acorde con los señalamientos, porque no sabemos cuáles son. Si tienen la prueba necesaria, que la lleven a los foros pertinentes. Las instrucciones a nuestros funcionarios es que eso no se hacía de esa manera. Tenemos funcionarios de colegio probados”, defendió Suárez.