Colegio electoral del PPD en Bayamón no abrió por falta de funcionarios

Bayamón - El colegio electoral de las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) en la escuela Agustín Stahl, en este municipio, no abrió este domingo debido a que los funcionarios no llegaron, por lo que los ciudadanos están siendo referidos a votar al plantel José Antonio Dávila, a unos cinco minutos de distancia en auto.

El Nuevo Día llegó hasta la escuela Agustín Stahl y personal del plantel mencionó que la situación inició ayer, sábado, cuando los funcionarios no acudieron a preparar el colegio para los comicios, supuestamente porque estaban indispuestos de salud .

Más temprano hoy, en un recorrido para verificar la situación de los centros de votación, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, confirmó la situación en la escuela, pero indicó que no tomaría acción pues “es un asunto interno” del PPD, donde no milita. Dijo, no obstante, que había conversado para, en caso de sufrir interrupciones del servicio eléctrico, suplir baterías donde sí hay colegios de votación abiertos.