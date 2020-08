La directora de campaña de Pedro Pierluisi, su hermana Caridad, denunció esta mañana lo que describió como un escenario de desorganización de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al implementar el voto por adelantado en la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“La desorganización que hemos visto de parte de la CEE a través de toda la isla es inaceptable y exigimos que se resuelva inmediatamente”, publicó Pierluisi en su cuenta de Twitter.

Pierluisi opinó que la gran cantidad de solicitudes de voto por adelantado -alrededor de 22,000- son un reflejo del respaldo que ha recibido la candidatura de su hermano y emplazó a la comisionada electoral del PNP, María de Lourdes “Lolin” Santiago a que atienda el escenario de desorganización denunciado.

“No es momento de dar excusas, interferir o impedir el derecho al voto. Es un delito estatal y federal”, sostuvo Pierluisi, quien hizo un llamado a los electores del PNP ha que se mantengan en los centros de votación.

PUBLICIDAD

El proceso de voto adelantado primarista, que arrancó este sábado para los afiliados al PNP, comenzó de forma accidentada con retrasos en la entrega de materiales en diversos centros de votación, constató este medio en las escuelas Trina Padilla de Sanz y Juan J. Osuna, centros de votación en el Precinto 2 de San Juan.

Además, el representante Michael Abid Quiñones denunció a las 10:00 a.m. en su cuenta de Twitter que en Utuado no llegaron papeletas para la candidatura a alcalde y que el retraso en el inicio del proceso de votación, que se suponía comenzara a las 8:00 a.m., había provocado que electores se fueran a sus casas.