Los resultados extraoficiales del voto adelantado de las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP), que circularon el sábado, dieron pie a una impugnación del equipo electoral de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, que podría incluir alegatos de fraude por gente que pudiese votar dos veces.

“Lo que queremos es que los procesos se hagan correctamente, que no permitamos los errores que se cometieron el sábado, que hay forma de subsanarlos”, dijo el director de campaña de Vázquez Garced, Jorge Dávila.

“Queremos proteger las listas. Que se abra el maletín, se fotocopie la lista y se guarde nuevamente en el maletín. Así se protegen esas listas en vez de tenerlas en mesa (el domingo). Si alguien votó sin derecho a votar, que sea excluido de la lista (de votación del domingo) para que no vote dos veces. Si alguien aparece excluido y no votó (el sábado) aunque tenía derecho, que pueda votar el domingo”, explicó.

Aunque el voto adelantado no se contabiliza el día del evento, el sábado fueron divulgados de manera extraoficial resultados que apuntaban a una ventaja del precandidato Pedro Pierluisi.

La comisionada del PNP, María Dolores Santiago, dijo que el manual del PNP “es específico” y no permitía que, concluida la votación, se imprimieran las actas con resultados de la votación. Adelantó que se estará investigando.

Ayer, durante una reunión en la que se discutía cómo se determinaría quién podía acudir el domingo a votar porque no lo pudo hacer el sábado, surgió la objeción de Dávila.

Por ende, el asunto quedó ante la consideración del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera.

El coordinador electoral de Pierluisi, Edwin Mundo, sostuvo que Dávila “una vez más miente como la gobernadora. No hay ningún fraude. Hay que garantizar que el que no pudo votar el sábado pueda hacerlo el domingo y eso se hace recopilando los electores que no votaron”. Dávila, entretanto, no descartó acudir a los tribunales.