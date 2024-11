“Estamos listos para dar la pelea”: latinos en Estados Unidos se mantienen vigilantes ante el regreso de Donald Trump

No obstante, el director de la junta directiva de Latino Victory Fund , Luis Miranda Concepción , manifestó que le sorprendió “que los republicanos no se quedaron entre el 25% al 33%, que es lo que regularmente ellos acaparan, sino que hubo lugares donde llegaron a más del 40%”, respecto al apoyo latino. Precisó que fue la elección de George W. Bush , en 2000, la que conquistó más votos latinos.

Resultados “devastadores”

“Quizás comience con una deportación masiva” , dijo. “Tenemos que prepararnos porque estuvimos ahí del 2016 al 2020. Si él no aprendió una lección de lo que ocurrió después, que fue derrotado, nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Estamos listos para dar la pelea cada día”, enfatizó Velázquez.

“Ya no le pueden echar la culpa a nadie. Si la labor legislativa de la gobernadora de Puerto Rico no pasa, o lo que Trump quiere hacer, no pasa, ya no le pueden echar la culpa a nadie más porque ellos tienen el poder absoluto”, destacó.