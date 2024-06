Evelyn Vázquez denuncia que “intentaron secuestrar el proceso” primarista en Mayagüez

“El licenciado Raúl Márquez ha estado trabajando con eso. En algunos colegios tuvo que intervenir la Policía porque no permitían la entrada de otros funcionarios que no fueran del PNP , que respondieran al gobernador. Así que es un proceso que debe ser justo y equitativo para todos, basado en el reglamento”, resaltó.

No obstante, de no resultar favorecida por el electorado novoprogresista, aseguró que, “al tener fuertes convicciones, uno trabaja para que nuestro pueblo reciba lo mejor de nuestros candidatos y entiendo que hace falta que no solamente si no se prevalece, sino en todo el tiempo uno mantenga esa unión porque en la unión es que está la fuerza”.