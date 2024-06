Apagones y problemas con las máquinas de escrutinio electrónico marcan las primarias

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

Varios colegios estaban sin servicio de energía eléctrica mientras transcurría el proceso primarista del PNP y el PPD, incluyendo dos que amanecieron sin luz.

También, se reportaron problemas en algunos colegios con las máquinas de escrutinio, incluyendo en el colegio electoral donde votó el gobernador Pedro Pierluisi.

Durante un recorrido, electores mostraron frustración por las diversas situaciones, incluyendo dilaciones en el proceso, colegios cerrados y problemas con las listas.

Interrupciones en el servicio de energía eléctrica, traspiés con el funcionamiento de aparatos electrónicos electorales y hasta las torrenciales lluvias que se reportaron en varios municipios de la isla complicaron este domingo la jornada de primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD).

Al menos, dos centros de votación amanecieron sin servicio de energía eléctrica, mientras que cerca de 15 reportaron interrupciones más tarde en el día.

“El que no haya servicio eléctrico o se interrumpa durante el día no afecta el proceso de votación”, manifestó la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, en una conferencia de prensa a las 9:00 a.m., cuando abrieron los colegios electorales.

“De 1,433 centros de votación, hay 15 que son los que están fuera de servicio y estamos dando prioridad”, comentó el portavoz de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, quien indicó, poco después del mediodía, que esperaba por la División de Operaciones del consorcio para ofrecer más detalles sobre los problemas registrados.

Padilla Rivera indicó que la CEE había estado en comunicación con LUMA, y aseguró que el sábado hubo una reunión para identificar 42 centros de votación que experimentaban problemas eléctricos.

El aspirante a la gobernación del PPD y presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, votó a oscuras, iluminado por los focos de las cámaras de los medios de comunicación que lo seguían, luego que se fuera la luz en la escuela Aurora Waldorf, en Cupey. Allí, el apagón se reportó a eso de las 9:50 a.m.

Ortiz, además, tuvo que depositar sus papeletas directamente en la urna, porque la máquina de escrutinio electrónico estaba apagada.

“Espero que eso (cortes de energía) no afecte la motivación de nadie de ir a votar y se tienen que proveer los recursos para que la votación se lleve a cabo. Los puertorriqueños valoramos esa democracia y en el PPD es así”, compartió el presidente de la Pava.

Debido a las altas temperaturas y los altos índices de calor en la isla, varios funcionarios de colegio –en su mayoría, adultos mayores– se vieron afectados en el plantel sanjuanero.

“Le pido a los representantes de LUMA que resuelvan. Es tedioso este proceso sin energía eléctrica”, manifestó Iván García, funcionario electoral del PPD en la escuela Waldorf.

Tampoco funcionó la máquina de escrutinio electrónico en el colegio en donde ejerció el derecho al voto el otro aspirante a la gobernación por el PPD, Juan Zaragoza, en el Centro de Desarrollo Integral (Cedin), en San Juan. El aparato electrónico se apagó mientras el senador ingresaba su primera papeleta.

“La máquina se fue del aire, se apagó. Obviamente, extrapolé a toda la isla y, pensando en la gente que está en la fila, que no se vaya a desanimar”, expresó el senador, quien aseguró que el escollo no le tomó por sorpresa, pues “las máquinas fallan”.

El Nuevo Día observó que, mientras la votación transcurrió sin problemas en los colegios del PNP, los electores del PPD en el centro ubicado en el Cedin tenían que firmar en las listas en papel, pues la computadora asignada para hacer registro electoral electrónico no permitía completar el trámite.

Mientras, en la escuela Jacinto López Martínez, en Dorado, tres de las máquinas de escrutinio electrónico ubicadas en sus seis colegios electorales no estaban funcionado, según denuncias que recogió El Nuevo Día mientras se esperaba la llegada del aspirante a la alcaldía y presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez. Asimismo, en la escuela José Santos Alegría, donde votó su contrincante, el alcalde incumbente Carlos López, las lluvias torrenciales inundaron los pasillos del plantel.

El gobernador Pedro Pierluisi y precandidato a La Fortaleza del PNP también fue testigo de los problemas que experimentaron máquinas de escrutinio electrónico en el colegio donde le tocó votar, en la escuela Abraham Lincoln, en el Viejo San Juan. Una de ellas tardó en responder al iniciar la votación, pero el primer ejecutivo comentó que luego “cogió vuelo y funcionó, porque yo lo vi con mis propios ojos”.

Padilla Rivera aseguró, en la mañana, que las interrupciones eléctricas no perjudicarían las votaciones, pues las máquinas de escrutinio electrónico y de registro electoral electrónico cuentan con baterías.

No se reportaron mayores contratiempos previo a la apertura de los colegios electorales. Poco después de las 7:30 a.m., los últimos camiones con material electoral salieron del Centro de Operaciones Electorales de la CEE, ubicado en Hato Rey.

No obstante, el director de campaña de Pierluisi, Edwin Mundo, denunció que el equipo de Jenniffer González violentó un acuerdo que prohibía que los funcionarios de colegio de ambos bandos utilizaran la insignia del PNP. La comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, reconoció el choque e informó, en conferencia de prensa en la CEE, que se instruyó a los integrantes del equipo de González a cambiarse las camisas que tenían el logo de la Palma o usarlas al revés.

“La otra campaña violentó ya las reglas y trajo unos distintivos que no son legales y la comisionada ha tenido que emitir una resolución ordenando que se tienen que quitar las camisas o no pueden trabajar”, expresó Mundo, en entrevista con El Nuevo Día.

Mundo, además, responsabilizó a la campaña de González por los posibles retrasos en el conteo de votos adelantados, al señalar que sus funcionarios no se habían presentado a centros de votación.

González, por su parte, rechazó las denuncias realizadas por el equipo de Pierluisi, particularmente en torno a la supuesta falta de funcionarios de colegio de su bando.

A pesar de los contratiempos que han surgido durante la primera parte de la jornada, la comisionada residente en Washington se expresó confiada en que la intención de cada elector se hará valer.

“Yo no tengo preocupación con eso, antes de votaba sin una máquina y se sabían los resultados”, expuso, al emitir su voto en la escuela Salvador Brau, en Carolina.

Frustración entre electores

Los observadores internacionales que llegaron a Puerto Rico para estar presentes en las primarias también documentaron varios de los contratiempos que enfrentaron los electores este domingo, durante un recorrido que hicieran con la presidenta alterna de la CEE.

En el colegio ubicado en la National Talent Academy, en Bayamón, el tiempo promedio para registrar a cada elector se extendió por unos 15 minutos, temprano en el día, debido a dilaciones con el recién estrenado registro electoral electrónico (“e-poll book”). Asimismo, dos de las máquinas de escrutinio electrónico no habían entrado en funcionamiento poco después de las 9:00 a.m.

Mientras, en la escuela Agustín Stahl, también en Bayamón, votantes del PNP increparon a Padilla Rivera por que no aparecían en el registro electoral, y electores del PPD denunciaron que no se abrió el colegio de votación de esa colectividad. Personal del plantel mencionó a El Nuevo Día que los problemas con el colegio de la Pava iniciaron ayer, sábado, cuando los funcionarios no acudieron a prepararlo, supuestamente porque estaban indispuestos de salud. Los ciudadanos estaban siendo referidos a votar al plantel José Antonio Dávila, a unos cinco minutos de distancia en auto.

“Los populares no están”, manifestó Carlos Raúl Meléndez Ortiz, quien se identificó como elector del PPD, mientras caminaba por los pasillos de la Agustín Stahl. “No han dicho nada, si se han cambiado de colegio ni nada”, agregó.

Unos minutos después, Meléndez Ortiz indicó que optó por votar en la primaria del PNP.

“Pude votar penepé. Me cambié. Voy a segir votando penepé porque el alcalde (Ramón Luis Rivera Cruz) me ha ayudado para conseguir la llave para el primer hogar”, sostuvo el hombre, quien aseguró que, en sus 65 años, siempre había votado por el PPD.

Por su parte, la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, señaló que han identificado diversos problemas técnicos con los “e-poll book”. Aseguró que los problemas no responden a falta de adiestramiento o desconocimiento entre los funcionarios de colegio.

“Hemos tenido muchas llamadas de los funcionarios indicándonos situaciones con los ‘e-poll book’. Se les ha dado la asistencia técnica y si el ‘e-poll book’ no ha reaccionado, no ha funcionado, yo les he dicho, ‘utilicen la lista en papel’, porque no podemos permitir que los electores sigan en fila. Tenemos municipios con largas filas y el ‘e-poll book’ no estaba funcionando como debía ser”, relató.

“No es el adiestramiento (a los funcionarios), ellos las saben utilizar”, agregó.

Los inconvenientes se han identificado en municipios como Guaynabo, Adjuntas y Trujillo Alto, entre otros. “Ya nosotros informaremos a la Comisión el resultado del uso de esa tecnología en esta primaria”, manifestó.

De igual modo, indicó que también han identificado inconvenientes con las máquinas de escrutinio al momento de leer las papeletas, lo que provocó que tuvieran que solicitar cambios de aparatos en, al menos, cuatro centros.

“Hemos recibido muchas llamadas de funcionarios”, planteó. “Eso significaría que, al final del horario de votación, son los funcionarios electorales los que tienen, entonces, que pasar esas papeletas y atrasaría el proceso de divulgación de resultados”, alertó.

Angleró sostuvo que han dado instrucciones a los funcionarios de colegio de comunicarse al centro de mando de la CEE para asistencia técnica, en caso de inconvenientes con las máquinas.

