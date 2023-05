Al asumir la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz tendrá en sus manos la oportunidad de consolidarse como el principal candidato a la gobernación el año entrante, pero solo si demuestra un liderato efectivo y logra completar las asignaciones que su predecesor, José Luis Dalmau, dejó inconclusas.

Ortiz enfrentará el desafío de “cómo lograr mantener una presidencia que logre avanzar en los objetivos financieros del partido y en la reestructuración electoral, sin que se convierta en una presidencia interina y pasajera, durante la cual los populares estén buscando otro líder o candidato a la gobernación, porque simplemente no estén convencidos con que Jesús Manuel sea ese líder de cambio. Ese es el reto grande: solidificarse como un líder no solo para reestructurar el partido, sino para que, por esos logros, también sea el candidato obvio”, resumió ayer la analista política Anabelle Torres Colberg.

El presidente electo aún no ha determinado si buscará la candidatura a la gobernación, luego de dos cuatrienios al hilo como representante por acumulación. Sin embargo, en una entrevista con El Nuevo Día previo a la elección especial, sostuvo que el ganador de la contienda –de la que también participaron los alcaldes de Villalba y Morovis, Luis Javier Hernández y Carmen Maldonado, respectivamente– demostraría “un respaldo de la base para encaminarse como potencial figura para esa candidatura”.

“No la tiene asegurada, pero, sin duda, se posicionaría como el contendiente principal para la candidatura y sería justo que fuera así”, agregó Ortiz en la entrevista.

Anteanoche, en expresiones a la prensa tras ser declarado ganador del recuento, Ortiz se limitó a recalcar que el PPD “tiene que ir primero”.

“Voy a mantener mi palabra con los populares. Hay un trabajo que hacer. Cualquier aspiración que pueda tener en el futuro, que sin duda alguna está atada también a mi familia y la labor que yo pueda hacer, tiene que estar fundamentada en un trabajo efectivo en la encomienda que me han dado”, subrayó.

Para el exgobernador Alejandro García Padilla, con quien Ortiz trabajó como asesor de comunicaciones desde sus años como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) hasta que llegó a La Fortaleza, donde se desempeñó como secretario de Asuntos Públicos, el legislador tiene la capacidad para ser una figura unificadora. En ese sentido, señaló que conversó ayer con líderes populares que habían respaldado a otros candidatos en la elección presidencial, quienes le indicaron que Ortiz se había comunicado con ellos luego de conocerse el resultado.

“Todos los candidatos, no solo Jesús Manuel, nos enfrentamos a tres retos principales: tener un mensaje que llegue, tener los medios económicos para hacer llegar el mensaje y lograr ser un buen mensajero de ese mensaje”, planteó García Padilla.

El ex primer ejecutivo coincidió en que, de desempeñarse efectivamente en la presidencia, la candidatura a la gobernación estaría al alcance de Ortiz independientemente del margen con el que superó a Hernández. Ortiz recibió un 45.86% de los votos, superando por 194 sufragios al presidente de la Asociación de Alcaldes, una diferencia de 0.33%.

“Si (Ortiz) hace la reorganización, levanta el dinero e identifica los mensajes, por ley de gravedad va a ser el candidato. Si no se reorganiza adecuadamente, si no se levanta el dinero y no se identifican los mensajes, va a ser otro. El que logre eso va a ser el candidato a la gobernación y él, como presidente, tiene la plataforma para lograrlo”, dijo García Padilla.

El exsenador popular Eudaldo Báez Galib mencionó que, aparte de encaminar una aspiración a la gobernación, Ortiz deberá realizar una “auditoría” del estado de la colectividad, que incluya identificar las “vacantes de poder” en la estructura de la Pava, atender la situación económica y posibles debilidades en el equipo electoral. También, tendrá que decidir a quiénes colocará en posiciones clave de la cúpula del partido, incluyendo los cargos de secretario general y comisionado electoral, actualmente ocupados por Luis Vega Ramos y Ramón Torres Cruz, respectivamente.

La admisión de derrota que hizo Hernández anteanoche “le da un espacio” a Ortiz para comenzar a trabajar fuera de la sombra de impugnaciones u otras controversias internas, dijo el también ex comisionado electoral.

Mientras Báez Galib ve a Dalmau como un posible aspirante por la candidatura a la gobernación, debido a su plataforma como líder senatorial, Torres Colberg discrepó, aludiendo a sus ejecutorias como presidente del PPD.

“No le veo posibilidades de que entienda que pueda ser candidato, precisamente por la mala presidencia que tuvo, no lo respetan y, ahora, tanto el bando de Luis Javier como de Jesús Manuel tuvieron muchísimas críticas en cómo el partido manejó la elección. Es más probable que un candidato o candidata distinta pueda surgir en la medida que Jesús Manuel no se solidifique como líder. Ahí, no se puede descartar al propio (Carlos) ‘Charlie’ Delgado, que se queda como vicepresidente, todavía con cierto apoyo en ciertas partes de la isla, o una persona nueva”, dijo Torres Colberg, al coincidir con Báez Galib en que difícilmente el senador Juan Zaragoza busque la candidatura tras apoyar a Ortiz en el proceso interno.

El frente legislativo

Otro flanco que Ortiz –ahora presidente de la conferencia legislativa– deberá manejar será la dinámica con el líder cameral, Rafael “Tatito” Hernández, con quien ha tenido roces desde que se enfrentaron a nivel del caucus por la presidencia, en un trámite que requirió varias votaciones de los representantes populares.

De inmediato, por ejemplo, Ortiz tendrá que lidiar con un proyecto de enmiendas al Código Electoral, que mantiene dividida a la delegación popular de la Cámara y que actualmente se encuentra en comité de conferencias legislativo. Hernández había expresado su intención de aprobar la medida más temprano esta pasada semana con votos del Partido Nuevo Progresista, pero en última instancia la votación se pospuso.

“Tiene que tener mucho cuidado con esas controversias y cómo va a apoyar que se apruebe o no se apruebe. Una derrota en el asunto de la ley electoral podría tener un significado muy negativo. Tiene que tener cuidado en qué posiciones va a asumir”, dijo Báez Galib, en torno al proyecto que cuenta con la férrea oposición de las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y Proyecto Dignidad. “Como líder, tendría que imponer la posición que él cree que es la correcta. Si perdiera tratando de imponer la posición que cree que es correcta, le sería más fácil salir de esa situación que haber estado buscando la más cargada”.

Torres Colberg sostuvo, de otra parte, que la espera de cinco días para declarar un ganador, luego de cerrados los colegios de votación de una elección presidencial que recibió menos de 60,000 votantes, es reflejo de un componente electoral que se proyecta “desorganizado y poco eficiente”, asunto que Ortiz también tendría que atender con celeridad.

No obstante, Báez Galib defendió el proceder de la institucionalidad de la Pava, atribuyendo la prolongación del proceso al extraordinariamente cerrado margen de la contienda entre Ortiz y Hernández. El ex comisionado electoral comentó que haber certificado preliminarmente a Hernández en la noche del evento habría provocado un escenario mucho más complicado cuando se conocieran los resultados finales.

“Una elección que se decide por 0.03%, como fue en la noche del evento, es una elección bien cerrada que hay que recontarla voto a voto en horas laborables, con funcionarios voluntarios. El escenario de una elección así de cerrada ha sido la unidad, que ningún candidato esté reclamando ‘foul ball’. Me parece que es criticable, que (el resultado) se debió conocer más rápido, pero tampoco es el escándalo que se está tratando de manifestar”, dijo García Padilla, contrastando el evento con las primarias de ley de 2020, que fueron paralizadas por deficiencias de logística.