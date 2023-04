En unas semanas, José Luis Dalmau dejará la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD), puesto al que llegó, a principios del 2021, cuando la colectividad atravesaba uno de sus momentos más “difíciles”.

Dos años después de aceptar el reto, asegura que se va “satisfecho” del trabajo logrado, a pesar de que, en el proceso, ha encarado retos que “no esperaba”, incluida la falta de “solidaridad” que afirma ha experimentado, no de adversarios políticos, sino de compañeros de lucha.

“Asumo las riendas del Partido Popular en un momento difícil, con grandes retos, pandemia, reorganización después de una elección, vacantes en algunos municipios por casos que sucedieron”, recordó el saliente líder del PPD en entrevista con El Nuevo Día.

En febrero del 2021, Dalmau se hizo disponible para asumir las riendas de la colectividad, que venía de un resultado electoral con altas y bajas. Habían prevalecido en la mayoría de los escaños legislativos, así como de las alcaldías (41 de 78), pero la gobernación y el cargo de comisionado residente en Washington se les volvió a escapar de las manos por segundo y tercer cuatrienio consecutivo, respectivamente.

“Ha sido un privilegio ocupar una posición que no todo el mundo la ha podido ocupar. Presidir el partido donde uno milita, donde uno creció y uno se ha desarrollado, en el que uno cree, es un privilegio inmenso a pesar de los retos”, subrayó.

Este medio conversó con Dalmau en una panadería en Caguas, municipio donde reside. Eran poco después de las 10:00 a.m., y a esa hora ya había participado en seis entrevistas radiales.

Conversó sobre los momentos agridulces, los objetivos logrados, su futuro político y sobre cómo, al principio, tuvo dudas en aceptar la encomienda de presidir el partido, lo que se sumaba a la responsabilidad de liderar un Senado en circunstancias retantes con la representación de cinco colectividades y un senador independiente.

El paso inicial, señaló, fue realizar una radiografía sobre el resultado electoral de noviembre de 2020 y nombrar delegados presidenciales en más de 30 municipios para que hicieran lo propio en cada uno de esos pueblos. “Empezamos a reorganizar y a escoger presidentes de comité municipales, empezamos a identificar posibles candidatos para el futuro”, expresó.

Con el tiempo, surgieron otros asuntos que develaron las fisuras que persisten entre miembros de la Pava, como el proceso para la aprobación de un nuevo reglamento -tras más de 14 años sin revisarse-, “donde los intereses individuales salieron a flote”, enfatizó. También ocurrieron acusaciones por corrupción contra alcaldes y disputas públicas entre líderes de la colectividad, en ocasiones, provocadas también por motivaciones personales, abundó el líder popular.

“Me enfrenté a retos que no esperaba tener. Esperaba alguna solidaridad en algunos eventos que, dicho sea de paso, no fueron criticados por mis adversarios en la política, fueron criticados internamente, sin usarse los canales (adecuados). Todos tienen mi teléfono. Todos me pueden pedir una reunión. Todos pueden ir a los organismos del partido a hacer los planteamientos. Pero no lo hicieron y prefirieron los medios de comunicación y las redes sociales. A mí, no me hacen daño, le hacen daño a la colectividad, pero los populares saben quiénes son”, expuso.

¿A qué eventos particulares se refiere?

—Diferentes.

¿En los que se cuestionó su acción?

—Sí.

Hay otros líderes de la colectividad que se han expresado de forma similar. En su momento, el exgobernador Alejandro García Padilla llegó a hablar de traición por parte de ciertos populares.

—Es un gran reto el presidir un partido político porque hay muchos intereses individuales... Siempre he puesto el Partido Popular por encima de cualquier otro interés. Si me quieren criticar por eso, pues, estoy satisfecho con haber llevado la colectividad con disciplina, sin atacar a ningún compañero, sin agendas personales con nadie... No soy perfecto, pero no tengo por qué arrepentirme. Quizás, en algún momento, pude haber tomado un acto por indisciplina contra alguien, y por mantener al partido unido, no lo hice. No voy a destituir un alcalde o un legislador por hacer expresiones en contra de otro compañero porque no promovería la unidad, insistí en el diálogo, y pudimos resolver.

Durante su presidencia, Dalmau ha sido cuestionado por ciertas acciones u omisiones. Se le ha señalado por no solicitarle la renuncia al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, quien es investigado por presuntamente solicitar aportaciones monetarias a empleados de confianza; ni al senador Albert Torres, que la semana pasada salió por la puerta ancha de cuatro cargos por soborno, represalias e interferencia con testigos que presentó en su contra la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

También le tocó atender -en abril del 2022- varias querellas suscritas contra los alcaldes de Dorado y Arecibo, Carlos López Rivera y Carlos Ramírez Irizarry, respectivamente; así como una contra el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández. Entonces, la Junta de Gobierno respaldó la posición de Dalmau de desestimar las querellas, las cuales se basaban en imputaciones personales que habían terminado en la palestra.

Pero, aunque uno insista en ese diálogo -que fue su caso- y en cierta forma se resuelve el asunto, ¿no sigue habiendo una fisura?

—Pero no pública. Cuando traje a los compañeros a la Junta de Gobierno, el ataque público cesó porque la Junta aprobó que no solamente podría destituirlo, sino prohibirle que usara la insignia del partido para postularse, y ahí todo el mundo se aquietó. Esta es la primera vez que lo digo público, pero eso fue lo que se aprobó en la Junta. A la primera, lo suspendes sumariamente de sus posiciones en el partido y, a la segunda, no puede correr bajo la insignia. Cuando eso se transmitió, hubo un freno.

Cuando asumió la presidencia, dijo que una prioridad sería unir el PPD y prepararlo para ganar las elecciones. ¿Lo logró?

—Falta porque, hasta que no haya un líder definido para una candidatura a la gobernación, hay diferentes bandos que apoyan o promueven a diferentes candidatos. Esa unidad completa se logra cuando se identifique quién es el candidato a la gobernación. Eso es natural…

Mirada al futuro

Manejar el desasosiego que representó, para algunos populares, los pasados resultados eleccionarios y las diferencias entre líderes no fue el único desafío. La pandemia de COVID-19 puso bajo mayor presión la estabilidad financiera del PPD.

A finales del 2022, el partido llegó a tener $733 en sus arcas, convirtiéndose en la colectividad con las finanzas más frágiles, según los informes de ingresos y gastos presentados ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

Dalmau no pudo precisar cuánto dinero tiene en caja el PPD en estos momentos, pero la ceremonia para la entrega de la Medalla Luis Muñoz Marín -celebrada el 26 de marzo- allegó sobre $100,000, aunque fueron usados parcialmente para pagar los gastos del evento.

“El Partido Popular siempre ha estado presente en los medios de comunicación ante esta situación. Ahora, pregunto, ¿algún otro partido tiene sede? Los que tienen sede, ¿cómo la mantienen? ¿Cuántos empleados tienen? ¿Quién los paga? Siempre se ha cuestionado las finanzas del Partido Popular, pero no se cuestionan las finanzas de los demás que, incluso, hacen actividades y gastan más de lo que ingresan, y no dicen cómo resuelven”.

O sea, ¿qué existe una doble vara?

—Claro, claro. Pero el partido ha pagado sus obligaciones. Hay unas responsabilidades económicas que atender, y las recibí. He tratado de pagar todo lo que puedo o lo que he podido pagar. Si hay alguna deuda, la estaremos trabajando en la transición.

A principios de febrero, Dalmau anunció que no buscaría la reelección a la presidencia del PPD y que, en su lugar, evaluaba la posibilidad de una candidatura a la gobernación para el 2024.

Dalmau afirmó que votará en las elecciones del 7 de mayo, pero no respaldará públicamente a ninguno de los candidatos que se disputan la presidencia del PPD. En la imagen, Dalmau saluda a una mujer que se le acercó durante la entrevista, realizada en una panadería en Caguas. (Carlos Giusti/Staff)

Cuando asume la presidencia del PPD, ¿lo hizo mirando a futuro?

—Soy de los que pienso que el partido le sirve a la colectividad, no a una candidatura individual. Por eso, no aspiré a la presidencia ahora. Por eso, pedía que se reorganizara el partido antes, para evitar las conjeturas de primarias... El que gane el 7 de mayo, el que sea, va a contar conmigo para hacer el trabajo.

¿Ya hay una decisión tomada?

—Estoy disponible para el pueblo popular y para Puerto Rico, pero las candidaturas uno tiene que evaluarlas de acuerdo a lo que cada una de ellas conlleva... Una candidatura a la gobernación es una candidatura importante, no solamente la preparación, la experiencia, el conocimiento del gobierno, sino los recaudos... la preparación electoral, la cantidad de funcionarios de colegio, los mensajes, las encuestas, los sondeos.

Dalmau le ha encomendado a un equipo de 17 personas buscarle respuesta a cada una de estas preguntas y a medir el sentir del pueblo popular en la calle. “Si esos objetivos se cumplen, estaría presentando mi candidatura antes de que se acabe el proceso en diciembre... Me estoy preparando para estar listo”, afirmó.

¿Qué le quedó pendiente?

—Tener el partido 100% reorganizado... Hay siete municipios que nos falta reorganizar su presidencia... Hubiese querido hacer una convención, pero el año pasado, con la pandemia, no se podía. Este año ya estaba muy cerca la elección.

El 7 de mayo, los populares escogerán a su nuevo presidente en una elección especial en la que se enfrentan el representante Jesús Manuel Ortiz, la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado; y su homólogo en Villalba, Luis Javier Hernández.

Se trata de un cargo por un término de cuatro años, excepto que sea otra la persona la que se convierta en candidato o candidata a la gobernación por el PPD. Por ese período electoral, las facultades del cargo se transfieren al candidato o candidata.

“Siento que he terminado. Como señalé, trabajé con un comité de status que llegó a unos grandes consensos, abrimos espacios en Washington, logramos un nuevo reglamento, organizamos una nueva junta de gobierno, se va a votar abiertamente, como propuse, para escoger un presidente...”, dijo, al resumir su labor como líder máximo del PPD.

¿Por quién va a votar este próximo 7 de mayo?

—Como presidente, manos afuera. No he endosado a ninguno, pero, ciertamente, voy a votar este 7 de mayo.

¿No va a respaldar a ningún candidato antes de la elección?

—Antes, no, ni después tampoco. El voto es secreto.