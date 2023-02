El Partido Popular Democrático (PPD) se encamina esta semana a cualificar a los aspirantes para ocupar puestos en su Junta de Gobierno, en momentos en que persisten las dudas sobre cómo se renueva el liderato de la Pava.

El comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, indicó que tres personas aspirarán a la presidencia del partido: el representante Jesús Manuel Ortiz y los alcaldes de Morovis y de Villalba, Carmen Maldonado y Luis Javier Hernández, respectivamente.

La primera vicepresidencia, dijo Torres, se la disputan el excandidato a la gobernación Carlos Delgado Altieri y el representante Ángel Matos. Para la segunda vicepresidencia, que debe ser ocupada por una mujer, solo aspira la senadora Migdalia González Arroyo.

La elección para escoger un presidente y vicepresidente será el 7 de mayo. Mientras, el 26 de febrero se seleccionarán, en una asamblea general, más de 30 nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Pava, que aumentará de 32 a 55 integrantes.

“Se amplía la participación. Sí, trae unos retos operacionales en términos de que es un cuerpo más amplio, pero a la misma vez traerá el beneficio incalculable de dar voz y participación a sectores que estaban subrepresentados o ausentes de representación en la Junta del partido”, dijo el secretario general del PPD, Luis Vega Ramos.

Trece personas aspiran a las siete sillas para ser miembro por acumulación de la Junta de Gobierno: Héctor Ferrer Santiago, Nina Valedón Santiago, Orlando Aponte Rosario, Javier Aponte Dalmau, Juan Zaragoza Gómez, Elizabeth Rosa, José A. “Josian” Santiago Rivera, Jesús Santa Rodríguez, Ada García Montes, Ramón Ruiz Nieves, Domingo Torres, Ivonne Lozada y Ada Álvarez Conde.

“Mañana (este lunes) vamos a estar viendo las calificaciones de los 13 candidatos a las siete sillas de acumulación, lo que tiene premura”, indicó Torres.

Aclaró que Valedón Santiago, quien es subsecretaria del PPD, se ha inhibido de todo el proceso de reorganización de la colectividad para poder aspirar a un cargo por acumulación. Indicó que, hasta ayer, no había recibido una petición oficial para la descalificación de Aponte Dalmau. En redes sociales se ha planteado que el senador ya posee un cargo en la Junta de Gobierno, como portavoz de la mayoría, por lo que es improcedente su aspiración por acumulación.

El PPD, además, realiza una serie de elecciones regionales para escoger a 560 personas en los 40 distritos representativos que deberán acudir a la asamblea general el 26 de febrero, entre representantes de distritos representativos y representantes de las 14 organizaciones de la Pava.

Hoy se realizará una reunión para discutir señalamientos en torno a la elección para escoger los delegados del precinto 38, que incluye partes de Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto, pero en la cual no participaron electores de este último municipio, confirmó el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez. El ejecutivo municipal dijo que pidió el cónclave de hoy para “determinar cuándo y dónde va a ser la reunión para cuadrar los precintos del distrito 38 de Trujillo Alto, Carolina y Canóvanas y ahí decidir el trabajo que vamos a hacer”.

“El delegado presidencial Luis Daniel Rivera, el miércoles pasado, no me había llamado para la reunión que se iba a hacer en Carolina el viernes. Se supone que convocaran 48 horas antes y por lo menos Trujillo Alto no participó”, contó el alcalde que pedirá la anulación de la elección que se llevó a cabo en esa reunión.

“Tendrán que anularla (la elección) porque tiene que haber participación de los tres pueblos”, agregó el alcalde.

El delegado presidencial por el distrito de Carolina, Luis Rivera Filomeno, no contestó llamadas de este medio. El comisionado electoral optó por indicar que no hablará de anulación “hasta que lleguemos a la reunión”.

“Ninguno está completado en los distritos, pero de ocho, cinco ya tienen más del 80% (de las elecciones). Faltan 14 reuniones”, dijo Torres.

Estas elecciones regionales se llevan a cabo en “los comités municipales, salones o residencias”, indicó Vega Ramos.

“Tienen hasta el próximo miércoles 15 para que vayan llegando esos delegados. Yo los certifico”, dijo Torres.

Sobre la elección del 26 de febrero, Torres indicó le costará al PPD menos de $12,000.