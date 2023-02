En ruta a su aspiración por lograr la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se encamina a formar un grupo de trabajo que lo ayude a medir el sentir del electorado de la Pava en la calle.

“Tomar una decisión como esta no es sencilla… Hay que buscar grupos focales, buscar encuestas, medir cómo piensa la gente de uno, además de lo que uno recibe cuando va a las actividades. Así que me encamino a seleccionar un equipo donde voy a incluir exalcaldes, exlegisladores, personas que han trabajado en otras campañas para que me ayuden a formar el equipo que necesito para ir evaluando esa aspiración”, anunció.

Dalmau Santiago confirmó ayer, domingo, lo que a todas luces era un secreto a voces; sus aspiraciones a la candidatura por la gobernación por el Partido Popular. Dijo que da el paso luego que líderes dentro de la colectividad, amigos y familiares vieran en él “una opción a considerar”. Adelantó que no aspira a mantenerse en la presidencia del Partido, cargo que dejará tan pronto el pueblo popular elija su sustituto o sustituta el próximo 7 de mayo.

“Siento, porque me lo dice la gente y porque lo veo, un país desilusionado con el gobierno. El gobierno (del Partido Nuevo Progresista) anuncia grandes cantidades de dinero, pero no vemos la ejecución. Todavía hay gente sin casa, todavía hay gente con toldos azules y las carreteras rurales de este país, cinco años después de María, están destruidas”, indicó.

El gobernador Pedro Pierluisi también cree que hay un contraste entre el PPD y el PNP. “Por lo visto, hay muchos candidatos y candidatas o precandidatos y precandidatas. En su momento sabremos cuál es el que prevalece y en ese momento dado se hará el contraste. De aquí a allá hay mucho trabajo por hacer”, expuso el primer ejecutivo.

Dalmau Santiago es uno de, al menos, cinco funcionarios electos del PPD que consideran aspirar a la candidatura a gobernador. Otros potenciales aspirantes son el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández; el representante Jesús Manuel Ortiz, el senador Juan Zaragoza; y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. Estos últimos dos –además de Dalmau- ya oficializaron sus intenciones.

El líder senatorial aseguró no tener “problemas” con las primarias y sostuvo que, por el contrario, se trata de un proceso que fortalece la institución, siempre y cuando se realice con respeto. A pesar de los problemas que expertos aseguran enfrenta el bipartidismo, Dalmau Santiago señaló que el PPD es una colectividad “viva”. “Después que se reorganice (el PPD) va a estar sólido para ganar las elecciones”, puntualizó al insistir que el Partido Popular es una opción diferente al PNP.

“Este fin de semana tuve cuatro actividades políticas, todas numerosas, así que el Partido Popular es una opción. Ahora, para todo el país, cuando uno se presenta en un evento electoral tiene que establecer cuáles son sus propuestas, explicárselas a la ciudadanía y que la ciudadanía tenga la certeza de que esas propuestas son realizables y eso es un reto que tienen todos los partidos”, señaló.

Las expresiones del líder senatorial se dieron durante una conferencia de prensa en la que la senadora Migdalia González anunció sus aspiraciones para ocupar la segunda vicepresidencia de la colectividad. Junto a ella -entre otros legisladores- estuvo Zaragoza, quien reconoció la estrategia de Dalmau Santiago de dejar la presidencia del PPD.

“Él nos había comentado a la gran mayoría de los miembros del Senado del Partido Popular que estaba contemplando la idea de ser gobernador. Yo creo que estratégicamente es una buena elección soltar la presidencia para enfocarse en la presidencia del Senado y en trabajar la calle en camino a una aspiración”, expuso Zaragoza.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, le dio la bienvenida a Dalmau Santiago en sus aspiraciones y dijo que el electorado popular tiene un “panorama extraordinario” en el que podrán elegir un nuevo líder en ruta a los comicios de 2024. “Creo que estamos en el momento de montar las piezas finales para que ese partido de justicia social vuelva a dirigir este país. Lo importante es que haya un proceso de mucho respeto y que aprendamos que todos los candidatos que han sonado son excelentes”, destacó.

Nazario, sin embargo, reafirmó su apoyo a la alcaldesa de Morovis. “Estoy con Carmen Maldonado... el pueblo tiene una gran oportunidad de tener un gobernador o gobernadora popular que se dirija a recuperar la justicia social para nuestro pueblo”, dijo al expresarse confiada en que más mujeres entren el espacio político.

La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.