El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, adelantó a El Nuevo Día que se mantendrá timoneando el ente electoral hasta que finalice su término en julio próximo.

“Siempre dije que ese era un tema que pensaría cuando me vaya de vacaciones, pero la realidad es que me inclino por quedarme hasta el 1 de julio, cuando finaliza mi término”, dijo.

“No creo que se deba descabezar la Comisión. Yo no creo ni me veo después de esa fecha, (el 30 de julio) en la CEE, porque el término mío como juez termina en el 2023 y (si me quedo presidiendo el ente electoral por un segundo término) expondría a la CEE a que tengan que buscar a otra persona a escasos 10 meses de un nuevo evento electoral”, agregó.

Rosado Colomer entró a dirigir la CEE luego de la renuncia súbita de Juan Ernesto Dávila Rivera tras las fallidas primarias del 9 de agosto. Su selección fue escarpada para los comisionados electorales, puesto que debían escoger un juez “de reconocida capacidad profesional, tener probidad moral y conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral”, según lo establece el Código Electoral.

Como el término de Rosado Colomer, como juez, vence en el 2023, aunque sea renominado o escogido para presidir la CEE por segunda ocasión, debe abandonar ese cargo porque no cumpliría con el requisito de ser juez. Eso dejaría a la CEE descabezada a solo meses de las elecciones generales del 2024.

“No me veo o no veo que sea una forma justa para nadie que yo me quede después de verano (del 2021)”, recalcó Rosado Colomer.

Previo a estas expresiones, Rosado Colomer había sido claro en que no pensaba quedarse presidiendo la CEE hasta julio próximo. Más bien, había dicho que cumpliría con emitir las certificaciones oficiales y luego decidiría si se quedaba o no a cargo de la CEE.

Rosado Colomer, quien previo a ser escogido presidente de la CEE, era juez en la región Judicial de Ponce, siempre ha expresado que “la toga me llama” para dejar saber que quiere volver a la Judicatura.

De hecho, Rosado Colomer está interesado en ser juez del Tribunal Apelativo, lo que considera un ascenso en su carrera judicial.

El juez solicitó el 2 de mayo de 2018 formar parte del Tribunal Apelativo, según confirmó La Fortaleza en noviembre a petición de este medio. Antes de ser presidente de CEE, Rosado Colomer debió actualizar la información provista para su solicitud, según ha dicho.