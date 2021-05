El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, aseguró este lunes que los votos que emitieron el exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa Beatriz como parte de la elección especial para escoger a los cabilderos de la estadidad “están arrestados” en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Cruz sostuvo que aunque el ex primer ejecutivo y la ex primera dama debían enviar las papeletas a las que accedieron de forma electrónica por la modalidad de voto ausente en sobres regulares, las papeletas llegaron a la CEE en unos sobres marcados por la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA).

“Yo me pregunto cómo es posible que un elector que pide que le envíen la papeleta electrónica, lo que significa que usted la imprime en su casa y luego de imprimirla y votarla la envía en cualquier sobre regular a la CEE, pero usted jamás va a recibir los sobres de JAVA. La pregunta es cómo Ricardo Rosselló y su esposa tenían sobres de JAVA donde vivieran en Estados Unidos porque a él nadie le envió los sobres de JAVA”, denunció en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Cruz subrayó que los votos no han sido adjudicados y que “están arrestados porque hay un señalamiento sobre eso”.

“En la modalidad de voto adelantado, voto ausente, usted podía pedir que la papeleta se la enviaran a una dirección bajo la modalidad de domicilio y le enviaban la papeleta con unos sobres predirigidos, pero ese no es el caso de Ricardo Rosselló y su esposa. Él pidió de manera electrónica que le enviaran un ’link’ para imprimir las papeletas en su casa, asumo yo, las imprimía, las echaba en un sobre regular y lo echaba en un correo. ¿Cómo es posible que antier llegaran unos sobres preimpresos de JAVA de la CEE si a él nadie le envió esos sobres? ¿Cómo es que él los tenía?“, cuestionó.

Asimismo, Cruz indicó que Rosselló, quien hasta anoche lideraba los resultados de la elección especial para ser cabildero de la estadidad tras recibir miles de votos por nominación directa, también tendrá que probar que cumple con los requisitos para asumir el puesto.

Resaltó que Rosselló no reside en Puerto Rico desde que renunció a la gobernación en 2019 y que, aunque la Ley 167 de 2020 que dio paso a la elección estipula que los delegados congresionales deben ser residentes de Puerto Rico o Washington D. C., el exgobernador tampoco reside en la capital federal.

“Todo el mundo sabe que él, aunque pueda aparecer inscrito en Guaynabo, él no vive en Puerto Rico, él se fue de Puerto Rico. La ley decía que usted debe tener un domicilio o aquí en Puerto Rico o en Washington y la información es que él no vive en Washington per se, él podría vivir en los alrededores”, aseguró.