La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, anunció hoy, lunes, que arrojó un resultado positivo al COVID-19 luego de realizarse una segunda prueba molecular.

La funcionaria sostuvo en un vídeo en su cuenta de Facebook que no ha mostrado síntomas, y admitió que fue un error participar, junto con el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), en la tarima luego que el candidato a la gobernación Pedro Pierluisi llevó a cabo su anuncio aceptando la victoria sobre la gobernadora Wanda Vázquez Garced en las primarias del pasado domingo.

“Como les anuncié en un vídeo la semana pasada, di un resultado negativo a la prueba luego de enterarnos del resultado positivo del presidente de la Cámara, Carlos ‘Johnny‘ Méndez. Aun así, me puse bajo cuarentena luego de compartir el domingo con Méndez y Edwin Mundo. Les dije que me haría otra prueba esta semana y hoy di positivo”, sostuvo González.

La funcionaria exhortó a todo el público a seguir los protocolos de distanciamiento social, a utilizar mascarillas y a lavarse las manos para evitar contagios.

✉ Email Edwin Mundo - El exrepresentante y actual asesor electoral del candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, anunció que dio positivo a una prueba molecular el pasado miércoles.

José "Conny" Varela - El miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático anunció el positivo el 17 de julio. Indico que le informaron del resultado mientras se ejercitaba.

Omar Negrón - El exasesor en Asuntos Municipales de La Fortaleza, quien se encuentra hospitalizado por COVID-19, fue trasladado el domingo a una unidad de cuidado intensivo.

Carlos "Johnny" Méndez - El presidente de la Cámara de Representantes reveló que arrojó un resultado positivo a la prueba molecular poco después de finalizar la segunda vuelta de las primarias.

José "Pichy" Torres Zamora - El vicepresidente de la Cámara también anunció que se contagió al concluir las primarias.

Armando Legarreta - El candidato a representante por el PPD todavía procesaba la muerte por COVID-19 de dos queridos vecinos, cuando a Armando Legarreta lo llamaron para decirle que su prueba molecular había llegado positiva

William Villafañe - El exjefe de Gabinete bajo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y ahora senador por el PNP se convirtió el sábado en el tercer senador del partido que informa que arrojó positivo en la prueba molecular.

Carmelo Ríos - El senador por el PNP anunció su resultado positivo, junto con Luis Berdiel, el pasado viernes.

Luis Berdiel Rivera - El senador por el PNP también anunció su resultado positivo, junto con Carmelo Ríos, el pasado viernes.

Lornna Soto - La alcaldesa de Canóvanas indicó que se enteró del resultado positivo a prueba molecular el 17 de julio.

Caridad Pierluisi - La hermana y directora de campaña de Pedro Pierluisi anunció esta mañana que dio positivo mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

Jenniffer González - La comisionada residente anunció a través de un Facebook que dio positivo y reconoció que fue un error estar en un lugar cerrado el día de las primarias. Facebook

“Siempre me lavo las manos, siempre uso mascarilla y me hago la prueba todas las semanas porque siempre estoy viajando. Creo que fue un error, de mi parte, estar en un ambiente cerrado como lo fue el pasado domingo, donde había mucha gente y donde uno no puede controlar quienes pudieran estar infectados y quienes no. Eso es una buena lección, no solamente para los políticos, sino para todos en general”, añadió González Colón.

La comisionada residente indicó que canceló varias reuniones que tenía pautadas para esta semana, incluyendo una con el “czar” antidrogas de los Estados Unidos, Jim Carroll, en busca de mejorar la seguridad de Puerto Rico y sobre la guerra contra el narcotráfico.

González Colón es la octava figura del PNP o ligada al partido que se ha contagiado con el novel coronavirus SARS-CoV-2.