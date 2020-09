La comisionada residente Jenniffer González Colón presentó este domingo su primera fase de planes de infraestructura para optimizar la red eléctrica, mitigar los riesgos de inundaciones y promover la construcción y mejora de las carreteras en Puerto Rico.

Del mismo modo, la candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP) insistió que de ser electa aseguraría desde el Congreso que se maximice y agilicen los desembolsos federales para atender emergencias.

“Para los planes de desarrollo económico y social, es indispensable contar con una infraestructura sólida y resiliente. El mantenimiento y construcción de la infraestructura son una fuente importante de empleos y un atractivo para la inversión. Por eso, presento estas iniciativas donde apuesto a la infraestructura como motor económico y herramienta de justicia social”, sostuvo la comisionada que busca ocupar el mismo puesto el próximo cuatrienio.

González, quien forma parte del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes federal, recalcó que ha logrado asignaciones históricas para Puerto Rico, entre ellas $45 mil millones en fondos federales para la recuperación de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia.

PUBLICIDAD

La comisionada residente detalló que trabajará desde el Congreso para asegurar un suplido de energía confiable y estable, reducir los costos y la diversificación e integración de nuevas fuentes de energía renovable. Del mismo modo, indicó que Puerto Rico tiene asignado $1.9 mil millones adicionales para las mejoras del sistema eléctrico para un total de $12.4 mil millones.

“Exigiré de las agencias federales responsables del área energética una fiscalización efectiva de la reconstrucción del sistema con un sentido de urgencia”, manifiestó.

González prevé promover que Puerto Rico sea incluido en la legislación del Congreso para la reconstrucción nacional de la infraestructura con una partida que equivalga a las necesidades del territorio. De ser insertado en este proyecto nacional, se buscaría la construcción de carreteras y puentes existentes; la transformación de los sistemas de transportación colectiva; el reemplazo de facilidades de hospitales, escuelas, alcantarillado por edificaciones sostenibles; y una cobertura de banda ancha para promover la conectividad.

La vicepresidenta del PNP explicó que seguirá trabajando con agencias estatales para identificar asignaciones federales para poner en efecto proyectos de dragado de embalses, protección de las cuencas hidrográficas y mejoras en las plantas de filtración. Además, González anunció un aumento de $232.4 mil millones para el Proyecto del Caño Martín Peña.

El Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, en inglés) busca asegurar oportunidades de vivienda dignas y asequibles, según su página web. “Trabajaré en el Congreso y la Casa Blanca para aprobar legislación que permita la fungibilidad de fondos CDBG-DR otorgados para trabajo de recuperación”, agregó González.

PUBLICIDAD

Para evitar problemas y dilaciones como las que ha enfrentado la isla con los desembolsos de recuperación de las pasadas emergencias, la comisionada mencionó que legislará en el Congreso para enmendar las secciones 406 y 428 de la Ley Stafford para lograr un pareo global, conocido como “Global Match”.

“De esta manera, el gobierno no aportaría el 10% del costo de cada obra, sino el 10% del desastre total. El mismo puede ser cubierto por cualquier partida sobrante de fondos federales como CDBG-DR”, propuso la candidata republicana.

Gonzalez recalcó que se asignaron 7.9 billones de dólares para manejar los asuntos del COVID-19 y le preocupa que no se hayan utilizado. “Ese dinero no se ha gastado ni se ha repartido en su totalidad. Me preocupa que estamos casi en octubre, con tres meses para la utilización de estos fondos. [...] Vamos a perder esos fondos si no se utilizan antes de diciembre”, añadió.

Mirada al voto puertorriqueño en Estados Unidos

Por otra parte, González expresó que los candidatos a la presidencia de Estados Unidos han mostrado un alto interés en los electores puertorriqueños porque representan una cifra significativa, en especial en el estado de Florida.

“El voto puertorriqueno es casi un 30% del voto hispano, y los hispanoparlantes somos el 17% de la población de los Estados Unidos. El lugar de batalla para la presidencia va a ser Florida, donde viven tantos puertorriqueños”, respondió la presidenta del Partido Republicano en la isla.

Responde a la pérdida de los fondos de Medicaid

PUBLICIDAD

La candidata del PNP sostuvo que los fondos son adicionales al programa de Medicaid que le corresponde regularmente al territorio en respuesta a reclamos hechos por el candidato Aníbal Acevedo Vilá, del partido Popular Democrático (PPD) sobre la pérdida de los fondos . Además, mencionó que el gobierno no consiguió la aprobación de la Junta de Control Fiscal para utilizarlos.

“Él es tan pillo. Miente deliberadamente. Él es una persona que sabe que quién maneja los fondos es el gobierno de Puerto Rico. Mi función congresional es buscar esos fondos”, declaró la comisionada.