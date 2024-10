Jenniffer González propone que varias empresas por regiones atiendan el problema de la luz

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“La realidad es que (el consorcio) LUMA (Energy), en dos años, no ha podido resolver el problema y yo no creo que lo vayan a arreglar. Conociendo la realidad del sistema eléctrico, creo que Puerto Rico debe abrirse a más de un operador, buscar más de un operador” , dijo, a preguntas de la prensa.

“Una de esas opciones es que se pueda ser regionalizado. Tenemos varias industrias locales que pudieran elevarse a ese reto, o hacer cooperativas o hacer consorcios. No voy a adelantarme porque para eso tienen que pasar las elecciones. Cada región es distinta, los problemas en cada región son distintos y uno debe propiciar la competencia”, agregó.

Cuando se le cuestionó si existían suficientes empresas interesadas en operar el sistema, dijo que conoce de firmas locales capaces de hacerlo, pero no las identificó.

“Si uno abre una posible regionalización, pudiera haber consorcios y grupos interesados. Yo no soy la gobernadora para abrir ese proceso, pero creo que debemos mirarlo y no solo buscar una sola compañía”, afirmó. “Mientras más oportunidades tenga el ciudadano, no solo en términos de transmisión, sino de generación, (mejor)”.