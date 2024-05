Jenniffer González propone sacar a la Policía de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Lo que buscaba (la consolidación de agencias), en un principio, era generar unas economías, uniformando personal, compras y distintas fases administrativas y la integración de las tecnologías para trabajar una visión holística. Lo que he visto, en los últimos años, es que, al ser la figura de la Policía una y la del DSP otra, hay un choque de poderes ”, expuso la comisionada residente, en conferencia de prensa, desde su comité de campaña, en Hato Rey.

A 26 días de medirse en las primarias del PNP contra el gobernador Pedro Pierluisi , González Colón señaló que el DSP no ha logrado integrar los servicios administrativos de los negociados, “ni se han reducido las burocracias”. Además, afirmó que supuestamente se han perdido millones de dólares en fondos federales dirigidos al área de seguridad pública. La precandidata hizo recientemente un señalamiento similar respecto al Departamento de Salud.

“ Soy de las que pienso que los policías arriesgan su vida todos los días por nuestro bienestar, y lo menos que podemos garantizarles es un retiro digno. Así que lo primero que voy a hacer es fiscalizar esta ley (42), y me voy a asegurar que los recaudos lleguen para solventar ese fideicomiso ”, puntualizó.

A juicio de González Colón, “dejan mucho que desear” las condiciones en las que trabajan los policías. “¿Cómo convocamos a hablar de seguridad si los cuarteles no están aptos? No hay razón alguna para que los cuarteles no estén en mejores condiciones”, manifestó.