Insistiendo en que su enfoque principal está en Washington D. C., aunque no descarta ningún futuro político, la comisionada residente Jenniffer González se expresó agradecida con el respaldo que demostraron los encuestados en La Encuesta de El Nuevo Día, en la que dos de cada cinco participantes la señalaron como la líder máxima del Partido Nuevo Progresista (PNP).

También el sondeo, realizado con una muestra representativa de 1,000 participantes elegibles para votar y con 18 años o más, reveló que si el PNP celebrara hoy una primaria para elegir a su candidato o candidata a la gobernación en las elecciones del 2024, González ganaría cómodamente con el apoyo del 64% de los afiliados a esa colectividad frente a Pierluisi, quien obtendría el 25% de los votos.

“Me siento bien agradecida de la impresión y el respaldo que la gente pueda mostrar a mi persona. Lo he sentido con el voto del pueblo en las últimas elecciones y, para mí, es un privilegio enorme. Ser la primera mujer comisionada residente en Washington, el haber recibido la mayor cantidad de votos de todos los partidos políticos en las últimas elecciones... esas son cosas que yo no me tomo a la ligera”, manifestó la funcionaria en entrevista con El Nuevo Día, durante una transmisión en vivo esta mañana.

Reclamó, al tiempo, que nunca ha considerado el PNP como un partido de candidatos, sino como “el vehículo para unir a Puerto Rico con la igualdad”.

Este es el segundo cuatrienio consecutivo del PNP al mando de las riendas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el segundo de González en la silla de la comisaría residente en Washington.

“Yo me siento como parte de un vehículo hacia conseguir eso (la estadidad) en Washington”, reiteró.

Cuestionada sobre si los números la motivan a postularse por la gobernación para las elecciones del 2024, la comisionada residente se limitó a comentar que La Encuesta “es una buena herramienta, lo escucho”.

Sobre cómo explicar por qué los encuestados la considera como la figura más influyente del PNP, aunque es la vicepresidenta de la colectividad, González aseguró que “me distingo por decir las cosas que pienso”.

“El pueblo sabrá si los escuché. Pero, ciertamente, yo siempre voy a hacer lo que el pueblo entienda que yo voy a hacer y los representaré como siempre”, afirmó.

La Encuesta de El Nuevo Día se realizó mediante entrevistas persona a persona a través de toda la isla, excepto en Vieques y Culebra. Las entrevistas se realizaron entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2023.

