Jenniffer González: “Voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños”

En un podio que leía “gobernadora electa de Puerto Rico”, Jenniffer González Colón se mostró la noche de este martes agradecida de Dios y del pueblo por haberla favorecido en las urnas, acumulando el 39.54% de los votos con el 83.99% de los colegios reportados.

“Mis primeras palabras tienen que ser, ‘gracias, Dios mío, por no dejarme’. Le pedí a Dios, le pedí a la Virgen, me encomendé y Dios no deja a sus hijos en vergüenza”, aseveró, tras llegar a la sede del Partido Nuevo Progresista (PNP) a celebrar.

Aseguró que el pueblo votó por un “gobierno de progreso, de estabilidad” y responderá con una administración que será de “todos los puertorriqueños”.

Prometió la cancelación del contrato de LUMA Energy, construir nuevas plantas generatrices de energía, escuelas bilingües y mejorar la economía, así como promulgar mejor calidad de vida para los adultos mayores y las personas con diversidad funcional.

“Un gobierno de respeto, un gobierno de altura, que sea ágil y sentido común para atender los problemas de la gente”, manifestó.

González al comité llegó a eso de las 11:10 p.m., en Hato Rey, vestida de azul royal, en compañía de su esposo, José Jovín Vargas, además del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, y otros líderes del partido.

Expresó que vivió “una campaña dura, larga, de mucho ataque personal, de muchas humillaciones, de muchas vejaciones, de algunos decir que las mujeres que no podemos, que las mujeres que venimos de escuela pública no podemos, que las mujeres embarazadas no podemos trabajar. El pueblo demostró que, si uno le pone tesón, se pueden lograr las cosas”.

Pero, aseguró que pasará la página y se enfocará en trabajar con urgencia para resolver los problemas que sufre el pueblo. Señaló que, para ello, se propone, en los próximos días, reunir a los caucus legislativos para escoger al liderato para que trabajen de inmediato. También, nombrará prontamente a su equipo de transición para iniciar el proceso de cambio de gobierno, que concluirá el próximo 2 de enero.

“Las elecciones quedaron atrás. Hoy, comienza una nueva página de respeto de todos aquellos que piensan distinto, porque voy a ser la gobernadora de todos los puertorriqueños”, recalcó.

González se mostró confiada en que su compañero de papeleta, William Villafañe, logre prevalecer en la contienda. Sin embargo, dijo estar abierta en trabajar en una administración con un comisionado residente en Washington del Partido Popular Democrático (PPD), bajo Pablo José Hernández Rivera.

“Yo tengo que respetar el mandato del pueblo, porque, de lo contrario, me pasaría como algunos compañeros que no quieren reconocer la votación”, afirmó, en referencia al candidato de la Alianza de País, Juan Dalmau, quien figura segundo en la contienda a la gobernación.

Agregó que “esto no puede ser que uno esté contento cuando los números te favorecen y no contentos cuando no te fortalecen. Uno tiene que ser recto y uno tiene que respetar el mandato del pueblo. Yo confío que cuando se cuente ese 20% que falta, ojalá mi amigo William Villafañe prevalezca. Pero, él ha sido muy elegante en reconocer que hay una diferencia sustancial de votos. Eso es de líderes, eso es de gente seria, eso es de gente que valora el voto del pueblo. No va a ser la primera ni la última vez que yo trabaje con gente que no sea de mi partido… Lo voy a hacer porque es Puerto Rico el que está en el medio”.

Sin embargo, González Colón pidió a Hernández Rivera que respete el voto del pueblo a favor de la estadidad, la cual sacó un 57% de los votos en el plebiscito criollo.

González Colón acudió a votar a eso de las 9:00 a.m., junto a su esposo, José Yovín Vargas. Según contó, cada uno hizo más de una hora de fila para poder votar íntegro a favor del PNP.

Durante el proceso de votación, a la pareja le gritaron improperios. Llegó a escuchar, de hecho, cuando una electora la tildó de lesbiana.

Al analizar estos comentarios, González Colón expresó que, “durante este proceso, tuve que sobrellevar los múltiples desafíos, las largas horas en la calle, pero también los improperios y las conductas soeces de algunos, que no edifican y que, en el caso mío, no van a tener espacio en un gobierno, donde debemos buscar la armonía y la paz”.

Mientras, explicó la razón por la que votó por el candidato republicado a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a la controversia que tiñó su campaña cuando el comediante Tony Hinchcliffe describió a Puerto Rico como una “isla flotante de basura”.

“En mi caso, he sido republicana de toda la vida, no lo escondo. No comulgo con muchas de las cosas que dice, pero tengo que aceptar que su política económica siempre ha ayudado a la nación, y nosotros no podemos quedarnos atrás”, precisó.

La comisionada residente saliente también realizó varias reuniones con su equipo de trabajo, acudió a una misa y a las 4:00 p.m. realizó una conferencia de prensa para expresar que estaba “100% tranquila, 100% confiada en que voy a prevalecer. Eso es lo que me dice la calle”.

En la tarde, cuando ya cerraron los colegios de votación, acudió a su hogar para ver a sus hijos, cenar y descansar, antes de disponerse a acudir a la sede del PNP a “celebrar” con el pueblo PNP.

