El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, afirmó hoy, viernes, que el plebiscito de Estadidad Sí o No que está pautada para el 3 de noviembre junto con las elecciones generales se celebrará de todos modos, pese a que el Departamento de Justicia Federal dejó claro que no lo respaldará.

Méndez Núñez discrepó que la postura de la agencia federal, a la que tildó de “miope” o corta de vista, y dijo que la consulta se llevará a cabo comoquiera, asegurando que ese “es el mandato del pueblo”.

“Este (plebiscito) no sólo cumple con la Constitución Federal, que dispone para la admisión de territorios como nuevos Estados de la Unión, sino que es perfectamente compatible con la política de autodeterminación vigente en el gobierno federal durante todo este siglo. La miope lectura que están comunicando, seguramente provocada por cabildeo de las fuerzas anti-estadistas, condiciona los fondos a una consulta donde haya varias definiciones de status. Pero ese no fue mandato de nuestro pueblo en 2012 y 2017”, expresó mediante declaraciones escritas.

El subsecretario de Justicia Federal, Jeffrey Rosen, comunicó que el Departamento refutó la posición del gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que Puerto Rico rechazó el status vigente y reafirmó que a la agencia no le consta que los electores de la isla hayan rechazado el status territorial de Estado Libre Asociado (ELA).

Sin embargo, el presidente cameral resumió las expresiones de Rosen en que la agencia no autorizará el uso de fondos federales para llevar a cabo la consulta que conlleva un costo de $2.5 millones.

“La democracia no puede estar condicionada eternamente a los fondos que el gobierno federal esté dispuesto a invertir en ella. Celebraremos la consulta estadidad sí o no pues es el mandato del Pueblo. Luego, defenderemos el resultado de ésta contra todo enemigo, interno y/o externo. No necesitamos el permiso del Departamento de Justicia federal para lograr la igualdad plena como ciudadanos americanos para todos los puertorriqueños”, insistió el líder legislativo.

Tanto el presidente Trump como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), han rechazado la estadidad para Puerto Rico.

De hecho, el mismo día que la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó la ley que aprueba la celebración del plebiscito Estadidad Sí o No, un funcionario de la Casa Blanca indicó a El Nuevo Día que “la primera prioridad de todos los líderes de Puerto Rico” debe ser poner “en orden” los asuntos financieros del gobierno de la Isla”.