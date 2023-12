Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El coronel José Juan García, quien recientemente renunció su puesto como comisionado de la Policía Municipal de San Juan, aspirará a la alcaldía de Cidra bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD), pero solo se retirará de su puesto de carrera en la Uniformada, donde suma 38 años de servicio, si gana las primarias ante el ejecutivo municipal Ángel David Concepción González

El oficial, con 38 años en el servicio público, sostuvo que buscará que el municipio del que es oriundo “vuelva a ser esa ciudad de la eterna primavera”.

“Me hago disponible con mi capacidad, con mi experiencia y con el compromiso que siempre he tenido con Puerto Rico y, esta vez, con el compromiso de mi pueblo en Cidra. Yo estoy corriendo por una insignia, pero el que me conoce sabe que yo nunca he distinguido, en cuanto a poder ayudar a la gente, colores algunos. Yo voy por todos los cidreños y por todas las personas que depositen esa confianza en mí”, sostuvo García en entrevista con El Nuevo Día.

Aunque aún no tiene redactada su plataforma de gobierno municipal, el policía, quien tiene una maestría en administración pública, indicó buscará atender temas relacionados al desarrollo económico y social, así como atender las necesidades tanto de las personas jóvenes como las de edad avanzada. Sin embargo, la seguridad es un tema que para el aspirante es fundamental.

“Cidra llegó a tener 70 policías municipales y hoy día simplemente tiene 4. Has visto las situaciones que hemos sufrido en Cidra. De esa parte sí yo puedo aportar mucho, porque esa ha sido mi vida, mi carrera”, verbalizó el uniformado, excomandante de área de las regiones policíacas de Caguas y San Juan.

El oficial destacó que, pese a que formó parte de la administración del Partido Nuevo Progresista (PNP) en San Juan, viene de una familia popular, por lo que era su intención correr bajo esta insignia. No obstante, sostuvo que tiene apoyo de estos dos partidos y, también, de afiliados del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

“Las personas de otros partidos con las que yo he trabajado, no miraban si yo era popular o penepé, miraban mi forma de operar, mi compromiso, mi experiencia y mis capacidades para poder ejercer, que han quedado demostradas”, dijo, al destacar que fue jefe de seguridad del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y del excandidato a la gobernación David Bernier.

El cidreño reconoció que, desde 2016, ha tenido acercamientos “de ambos partidos” mayoritarios para concretar sus aspiraciones políticas.

Aunque admitió que, con la exposición que ha tuvo como comisionado de la Policía Municipal capitalina, pudo haber sido accesible correr para algún escaño por acumulación en la legislatura, indicó: “Yo no vivo en todos los pueblos, yo vivo en Cidra, yo quiero ayudar a Cidra y aquí estoy, que la gente decida. No voy a entrar en combate de que si alguien dice algo. No, yo voy a entrar a la política pública de lo que yo puedo presentar. Esa va a ser mi línea y así va a ser siempre”.

Sobre si mantendrá su cargo en la Policía de Puerto Rico mientras es candidato, explicó que su trabajo político lo hará fuera de horas laborables y que se acogerá al retiro si es favorecido en las primarias.

“Tengo 38 años de servicio cuando son 30 y yo creo que yo le he dado mucho al país ya desde la Policía de Puerto Rico. Se merece, entonces, que me dedique por completo a lo que ya oficialmente, después de junio, pueda ser una candidatura contendiendo con otros partidos”, expresó.

Además, destacó que sus intenciones no son guiadas por aspiraciones monetarias o de poder, pues ya ha ostentado importantes puestos en la gestión pública. “Ni miro el sueldo, ni miro la silla, lo que miro es poder hacer cosas buenas, en este caso por mi pueblo de Cidra, como lo he hecho por el país”, comentó el policía, quien espera formalizar su candidatura esta semana.