El equipo de campaña de Jenniffer González no logró superar el sábado el requisito de 8,000 endosos para ratificar su precandidatura a la gobernación, pero la comisionada residente en Washington aseguró el domingo que estaban muy cerca de alcanzar la cifra y, a su vez, dijo que los respaldos recibidos “no se han recogido en salones de conferencia ni en horas laborables en agencias de gobierno”

“Tengo entendido, no tengo los últimos números, pero ya vamos casi por el 70% o el 80% de los endosos recogidos, así que no me extraña que podamos cumplir con eso en tiempo récord. Es la primera vez que se hacen endosos electrónicos, antes tú tenías que llenar una forma, así que el proceso es totalmente nuevo para todo el mundo”, indicó González concluida la actividad en la que su compañero de papeleta Elmer Román oficializó su aspiración al cargo de comisionado residente en Washington.

A través de las redes sociales, Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi, quien se enfrenta a la comisionada por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), cuestionó el recogido de endosos de González porque, contrario a lo expresado por su director electoral, Aníbal Vega Borges, no logró completar el proceso en un período de 24 horas.

“A mí me hace muy feliz que mi amigo Edwin Mundo esté tan pendiente a mi candidatura. Yo sé, de verdad, que él quiere dirigir mi campaña, yo estoy consciente de eso, y yo sé que yo voy a esperar a junio y con mucho gusto lo voy a recibir y nos va a ayudar en todo lo que él pueda ayudar”, afirmó González.

Alegó, además, que cuando Vega Borges expresó que estaban preparados para recoger 18,000 endosos en un día, lo hizo tomando en consideración los endosos necesarios tanto para la precandidatura de ella como para el cargo de comisionado residente. En el caso de los aspirantes a la gobernación el Código Electoral establece un tope de endosos de 9,600.

“A mí no me preocupa (el proceso de recogido de endosos). Nosotros enviamos más de 1,000 personas certificadas por nuestro equipo de campaña para recaudar esos endosos, que son de carne y hueso, que son voluntarios, que no se han recogido en salones de conferencia ni en horas laborables en agencias de gobierno. Para dejar las cosas claras, la gente que nos ha estado endosado son gente de pueblo que cree en este cambio para mejorar”, puntualizó.

Román, por su parte, comenzará a buscar los endosos una vez sea certificado por el PNP. “Es un proceso electrónico, pero quiero ir casa por casa. A mí me han explotado el teléfono, gente llamándome, mandándome textos, diciéndome: ‘yo estoy contigo’... y estoy seguro que en el tiempo que se requiere vamos a tener los endosos y cuidao si en tiempo récord”, aseveró Román.