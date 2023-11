Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Tras la confirmación del senador William Villafañe de que aspirará a la comisaría residente en Washington, el representante José “Quiquito” Meléndez aseguró este domingo que habrá primarias en el Partido Nuevo Progresista (PNP) para elegir al candidato de la colectividad a ese cargo.

“Va a haber primarias para la comisaría residente en el PNP, eso va a pasar”, sostuvo el legislador por acumulación, en un aparte con la prensa, antes de que más de medio centenar de aspirantes a la Cámara de Representantes sometieran sus intenciones de candidaturas en el partido, en una actividad en un centro de eventos de Condado.

Las expresiones las repitió al ser cuestionado sobre si estaba en sus planes postularse a la posición y solo se explayó cuando fue consultado sobre si iba a correr nuevamente a la Camara: “En los próximos días vamos a hacer un anuncio, pero me parece a mí que es importante que yo voy a estar colaborando con los compañeros para tener una mayoría en la Cámara de Representantes. Yo no estoy radicando en la Cámara de Representantes en el día de hoy”.

Durante el evento, Meléndez acompañó al gobernador Pedro Pierluisi en su entrada al lugar, a quien endosó en la primaria para la candidatura a la gobernación que lo mantiene enfrentado a Jenniffer González.

Así, “Quiquito” se distanció aún más de la campaña de la comisionada residente, de la que se desmarcó a principios de septiembre tras reclamar por la participación del cabildero Elías Sánchez Sifonte. En ese momento, afirmó que se mantendría “neutral” en la primaria.

“Yo expreso mi compromiso y endoso la candidatura de Pedro Pierluisi”, verbalizó el representante ante los presentes.

Pierluisi también entró al centro de eventos acompañado del senador Villafañe y del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, a quien el gobernador respaldó como potencial presidente de la Cámara Baja.

Pablo José Hernández “está en los años 50″

Preguntado acerca de si apoyaría o postularía a un candidato para que corra como su compañero de papeleta a la comisaría residente, el gobernador repasó que Villafañe ya oficializó su candidatura y que también ha escuchado de posibles aspiraciones de Meléndez y del director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa, en inglés), Luis Dávila Pernas.

“Estamos hablando de tres buenos estadistas. Yo lo que he estado es en espera de qué candidaturas se materializan y siempre me he reservado el derecho de endosar a alguien. No lo he hecho, pero, otra vez, no lo deben dar por sentado, porque los nombres que han salido a relucir son buenos estadistas, que tienen una trayectoria de apoyo a nuestro ideal, de trabajo por nuestro PNP. Así que, estoy, como digo, monitoreando y en espera”, indicó Pierluisi.

El primer ejecutivo explicó que busca un candidato comprometido con la estadidad, que pueda expresarse en inglés y que domine asuntos pendientes, como la integración al SNAP, el Medicaid y el seguro social suplementario.

Además, aprovechó para decir que el candidato a la comisaría residente en Washington del Partido Popular Democrático (PPD), Pablo José Hernández, “cuando uno lee lo que dice aparenta que está todavía en los años 50 y está todavía hablando de un pacto y de un Estado Libre Asociado, que es un nombre. [...] Nos han dicho tantas veces que somos un territorio y que, como territorio, el Congreso (de Estados Unidos) puede hacer prácticamente lo que le venga en gana con nosotros”. Añadió que es “inconcebible” que haya aún un candidato que quiere “perpetuar eso”.

Mientras, el representante Rodríguez Aguiló quien, por primera vez, aspirará a un escaño por acumulación, adelantó que, si finalmente Meléndez opta por radicar su candidatura a Washington “como compañero de la Cámara, como amigo, lo estaré apoyando en esa candidatura”.

Los aspirantes a la Cámara

Durante el evento celebrado este domingo, 55 personas presentaron su candidatura a la Cámara Baja, tanto para escaños por distrito como ocho para los puestos por acumulación.

Entre los nombres, destacan los incumbentes Rodríguez Aguiló, Yashira Lebrón Rodríguez, José “Pichy Torres Zamora, Eddie Charbonier Chinea, Lourdes Ramos, José “Che” Pérez Cordero, Carlos “Johnny” Méndez, Wanda del Valle y José Aponte Hernández. Asimismo, oficializó su candidatura al escaño por acumulación el cabildero por la estadidad Roberto Lefranc Fortuño.

“Hay mujeres, hay jóvenes, hay maestros, maestras, policías, líderes comunitarios, empresarios, servidores públicos. Es una gama bien interesante que representa a la población puertorriqueña”, comentó Rodríguez Aguiló sobre los aspirantes.

El aspirante a presidir la Cámara manifestó que su delegación ha trabajado “contra viento y marea” en un cuerpo legislativo controlado por una escasa mayoría del PPD.

Asimismo, declaró que, de alcanzar mayoría en la legislatura, impulsarán política pública dirigida a los temas de la educación, justicia salarial para los empleados de los comedores escolares, garantizar la comida para todos los estudiantes y proveer los recursos al programa de educación especial, para el apoyo y diagnóstico de las condiciones.

También expresó su compromiso con derogar la actual legislación de salud mental y promulgar una nueva que se enfoque en los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. “Que en esas cuatro categorías nosotros podamos dar un tratamiento específico para cada uno de ellas y, obviamente, garantizarle servicios y programas a esta población. Para que eso ocurra, hay que, definitivamente, derogar la ley de salud”, explicó Rodríguez Aguiló, quien dijo que la actual ley tiene “parchos” y aspira a “darle orden” a los servicios.