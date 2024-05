“Es importante que las mujeres asumamos nuestro rol”: Carmen Yulín Cruz y Johanne Vélez brindan estrategias de movilización

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Es importante que las mujeres asumamos nuestro rol, no a través de terceros, sino siendo protagonistas de nuestra propia historia” , enfatizó Cruz Soto, exalcaldesa de San Juan, durante un foro organizado por Proyecto 85 , desde la sede de Espacios Abiertos , en Hato Rey.

Citando a la primera gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón , Cruz Soto recalcó que “un plan que no está escrito, no es un plan”, para reconocer la importancia de la planificación previa a los eventos electorales, como conocer al detalle el mapa electoral e identificar “cuántos votos se necesitan y cómo los vas a conseguir”.

Del mismo modo, Vélez García, vicepresidenta del Comité Ejecutivo del Partido Demócrata en Puerto Rico, recomendó analizar esa ciudadanía a la que se aspira llegar y no amedrentarse por discursos que provienen del patriarcado o el mundo de las voces masculinas dominantes en la sociedad.

“Tenemos que aprender a reconocer el valor en tener confianza y seguridad en las cosas en que creemos. Ser feminista y solidaria con otras mujeres no es pecado, no es negativo, no es ser comunista, ‘feminazi’, antihombre u odiosa contra los hombres… es adelantar, ocupar espacios y compartir roles de influencia”, enfatizó quien políticamente se ha identificado con el Partido Nuevo Progresista (PNP).