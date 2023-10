Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El gobernador Pedro Pierluisi reveló este miércoles que no ha pedido a “nadie” que aspire como su compañero de papeleta a la candidatura de comisionado residente, como parte de la contienda primarista que el Partido Nuevo Progresista (PNP) tendrá entre el mandatario y la incumbente en Washington, Jenniffer González.

“Hasta el momento, yo no lo he pedido a nadie que radique… así, formalmente, no. Yo estoy evaluando diferentes candidatos y veremos quiénes dan el paso al frente. No quiero, como dicen, tirar a nadie al medio. Cada cual toma su decisión. Son decisiones personales”, afirmó el también presidente del PNP.

Agregó que “yo estoy, más bien, evaluando y, si en su momento veo que surgen candidatos, pudiera endosar a uno sobre los demás, si es que hay más de uno”.

González, por su parte, ha dicho que oficializará su aspiración a la gobernación por el PNP junto a quien sea su compañero de papeleta, que ya ha anunciado que será un hombre.

Pierluisi, en cambio, no quiso especificar si ha hablado con alguien en particular para que le acompañe en su intención de revalidar en La Fortaleza.

“Yo no voy a estar hablando de conversaciones que se pudieron haber dado así, de forma personal, entre personas que pudieran tener interés y yo, porque me parece que cada cual tiene que tomar su decisión”, dijo.

Consideró, sin embargo, que, “si alguien radica, entonces ya es seria la cosa. Entonces, ahí yo tendría que decidir si endoso a esa persona que radique”.

También, refirió al exsenador Larry Seilhamer la pregunta de si le consultó para que aspire al cargo electivo en la capital federal.

“Tenemos una gran amistad, pero yo no voy a hablar por Larry Seilhamer”, comentó el gobernador.

El general José Reyes fue consultado por González sobre si estaba dispuesto a una candidatura a comisionado residente, mientras que, como ha trascendido, los legisladores William Villafañe y José “Quiquito” Meléndez auscultan la posibilidad de dirigirse a Washington de cara al 2024. Luis Dávila Pernas, actual director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, ha manifestado que, para él, sería un “honor” ser el compañero de papeleta del gobernador.