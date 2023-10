Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

El comisionado electoral alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Edwin Mundo, será el director de campaña del gobernador Pedro Pierluisi, en su objetivo de revalidar en el cargo en las próximas elecciones y en medio de la contienda primarista en la que se medirá a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

“Este compañero del ideal que ha aceptado el reto es una leyenda. Son 45 años de experiencia que tiene como estratega político, experto en asuntos electorales”, manifestó Pierluisi, desde un podio que tenía la frase “Puerto Rico tiene líder”, sin aún mencionar el nombre de Mundo, quien luego fue vitoreado y aplaudido por los presentes.

“Hablar de Edwin Mundo es hablar de un fiel defensor del pueblo, de la estadidad y de un líder de nuestro partido. Su trayectoria en temas electorales, sus posturas firmes en sus convicciones y su compromiso con cada encomienda que ha tenido hacen de él la persona idónea para tomar las riendas de la campaña”, expresó el gobernador en su mensaje.

A preguntas de El Nuevo Día, Mundo indicó que renunció a su cargo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) efectivo el 16 de octubre. Mencionó que escogió esa fecha porque no quiere dejar incompleta “la consolidación de unidades electorales”. “Son 88 centros de votación donde vamos a consolidar las unidades, y nos vamos a economizar alrededor de 98 unidades electorales”, sostuvo.

El grupo electoral de Pierluisi lo completan su cuñado y abogado, Andrés Guillemard, como director de Finanzas; Ramón Luis “Luiggi” Ortiz como director político; Eduardo Ferrer como tesorero; Lynnette Gómez como directora de Operaciones; Eduardo Chapero como director de “Get Out the Vote”, a cargo de la movilización de electores; la exsecretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, como directora de plataforma y Lisdián Acevedo como directora de Comunicaciones.

Pierluisi se mostró confiado en que, con el equipo seleccionado, prevalecerá no solo en la primaria del PNP por la candidatura a la gobernación, sino también en las elecciones generales. En las elecciones del 2020, la directora de campaña de Pierluisi fue su hermana, Caridad Pierluisi, hoy directora ejecutiva de la Oficina Propia del Gobernador.

“Vamos a salir de esa primaria primero y después vamos a darle una pela a todos los demás”, afirmó el gobernador.

“Mi trabajo es el más fácil por quien es el candidato”, manifestó, por su parte, Guillemard, quien es esposo de Caridad Pierluisi.

Pierluisi hizo el anuncio a una semana de haber oficializado su candidatura a la gobernación y un día después que el PNP certificara que es el el primer aspirante a un puesto electivo que cumplió con todos los requisitos para postularse.

Aún se espera que anuncie quién será su compañero de papeleta o a quién favorece como comisionado residente en Washington.

En el evento, realizado en las oficinas administrativas de Pierluisi, en Miramar, estuvieron presentes los legisladores Carmelo Ríos, Gabriel Rodríguez Aguiló, Migdalia Padilla, William Villafañe, Jorge Navarro Suárez, Juan Oscar Morales y José “Memo” González.

En el lugar, se expusieron fotos del gobernador, así como una pancarta con las imágenes de quienes le han apoyado hasta el momento. También estaba el afiche que cubrió uno de los laterales del Centro de Convenciones, donde oficializó su aspiración, con la frase “Yo estoy con Pedro Pierluisi” y múltiples firmas.

Sin consenso sobre comisaría residente

El martes en la mañana, Pierluisi rechazó haberse comunicado con el general José Juan Reyes para que fuera su compañero de papeleta o en un intento por convencerlo de que asumiera la candidatura a comisionado residente en Washington. Reyes ya dijo que no aspirará al puesto, luego que no se produjera un acuerdo entre los equipos de Pierluisi y González.

“No me han abordado sobre eso, o sea, no he tenido una conversación con el general Reyes a esos efectos. Eso no está planteado formalmente”, aseguró Pierluisi.

El mandatario dejó la puerta abierta para escoger, entre las personas que se postulen, quién formará con él un binomio en la papeleta. “Tengo que ver quién realmente aspira al cargo y, entonces, tomaré mi decisión”, manifestó.

Las expresiones de Pierluisi distan de las que dio el representante del PNP Gabriel Rodríguez Aguiló, quien, en entrevista reciente con El Nuevo Día, aseguró que el gobernador presentaría un compañero de papeleta, al igual que González, lo que anticipaba otra primaria por el segundo cargo electivo más importante en la isla. Rodríguez Aguiló respalda a Pierluisi.

“Lo que yo dije exactamente fue que sí, que pudiera ser que yo endose un candidato que, entonces, esté en la papeleta conmigo, y hasta usé la palabra ‘eso sería ideal’, pero no necesariamente es lo que voy a hacer. Paso a paso”, concluyó el gobernador.