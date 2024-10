Juan Dalmau afirma que las personas han desvinculado el status de las elecciones generales

Los resultados de La Encuesta reflejan que el 25% de los encuestados votarían por Dalmau , mientras que la independencia recibió el 19% del favor del electorado. Sin embardo, el PIP no ha avalado la consulta plebiscitaria del 5 de noviembre, mismo día de las elecciones, por no ser “vinculante”, por lo que ha instado a que las personas sometan su papeleta en blanco –al igual que el resto de las colectividades, con excepción del Partido Nuevo Progresista (PNP)–, lo que recibió solo el 8% de apoyo de los participantes en el sondeo.

“Nuestra posición es dejarla en blanco porque no es un proceso vinculante y no es un proceso de autodeterminación serio, pero puedo comprender que haya personas que lo utilicen para enviar un mensaje o como si fuera una encuesta. Cada persona tomará su determinación. Institucionalmente, el PIP cree que hay que colocarla en blanco porque, si no, es seguir jugando el juego de los plebiscitos, que son un malgasto de fondos públicos y que no tienen consecuencias políticas reales”, expresó Dalmau.