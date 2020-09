Aunque los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día lo colocan finalizando en cuarta posición si las elecciones se celebraran hoy, el candidato a primer ejecutivo del país por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, expresó que el sondeo demuestra un “apoyo sólido” a su candidatura y a su propuesta de programa de gobierno.

Dalmau obtendría un 6% de los votos, detrás de la aspirante a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lúgaro (13%), el candidato del Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri (37%) y el del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi (38%).

El senador, no obstante, superaría en los sufragios a César Vázquez (1%), del Proyecto Dignidad, y al candidato independiente Eliezer Molina (0.1%), quien se ubica en el renglón de otros junto a una candidatura por nominación directa de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, entre algunas personas más.

Tras estos resultados, Dalmau dijo que impondría “mayor intensidad” a su campaña.

“Yo recibo todo apoyo con mucha humildad y con mucha responsabilidad. Este mes que queda de campaña me impone mayor intensidad de trabajo para continuar comunicando mi proyecto de país, de patria nueva y continuar llevando el mensaje de contrastes sobre el historial y carácter de los demás candidatos frente al mío”, subrayó.

Preguntado qué específicamente intensificaría, Dalmau habló de las cualidades que asegura le distinguen frente a sus contendores.

“Es importante intensificar (el mensaje) que el único candidato que ha presentado un programa de gobierno, una propuesta al país para atender los temas urgentes, he sido yo. Los otros se han limitado a bosquejos o comunicados de prensa. Para mí es importante poder comunicarle al país qué es el proyecto que yo presento de patria nueva. Es un proyecto, es un pacto con el pueblo de Puerto Rico para atender sus problemas urgentes. Es una muestra de que yo no vengo a improvisar, vengo a ejecutar”, sentenció.

La encuesta reveló que entre los adultos de 18 a 34 años, Lúgaro lleva la delantera con 34% de los votos. Le sigue Pierluisi con 27%, y Delgado Altieri con 25%. El candidato del PIP logra un 7% en este grupo de edad.

No obstante, el grado de certeza de quienes dicen que votarán por Dalmau el 3 de noviembre en este grupo es de un 76%.

“ “Más allá de ver que los jóvenes lo que están buscando son opciones, que no sean las tradicionales roja y azul, pues es natural que esos voto se distribuyan. En el caso del PIP partimos de una base electoral de un 2% en las pasadas elecciones. Estos números, que se ven en esta encuesta, colocan a la colectividad triplicando ese apoyo y de manera sólida. Por eso, digo que sin elementos de triunfalismos, porque queda un mes de campaña y soy muy duro con el trabajo que tengo que realizar, creo que es un apoyo sólido” ” Juan Dalmau

“Yo interpreto esto como un crecimiento del partido. Nuestro objetivo no es meramente una inscripción. Mi objetivo en esta campaña es ser una opción real para el país”, continuó.

César Vázquez: “Esa no es la realidad que vemos en el pueblo”

Entretanto, el candidato a la gobernación por proyecto Dignidad, César Vázquez, dijo que La Encuesta recoge que “el factor reconocimiento para mi candidatura y Proyecto Dignidad ha aumentado exponencialmente”, aunque destacó que hay limitaciones porque se circunscribe a lo que opina el electorado del período del 19 al 23 de septiembre.

“Para la encuesta no existe insatisfacción con el PNP y PPD, y los electores continuarán votando por ambos partidos no importa quién sea el candidato. Aquellos que hemos estado en la calle sabemos que no es así. Esa no es la realidad que vemos en el pueblo”, sentenció Vázquez.

“Dicho esto -obviamente- uno tiene que esforzarse en el tiempo que queda para que te conozcan y que escuchen tus propuestas. La presencia de Proyecto Dignidad en estas elecciones ha cambiado el contenido de las campañas, ha forzado a los candidatos a discutir temas que no quieren discutir, temas que son incomodos”, agregó.

Dijo que la cobertura mediática de Proyecto Dignidad se ha centrado en temas “como moralidad y familia, y no reseñan otros temas como lo es educación salud seguridad y economía”.

“Exhortamos al pueblo a que vean nuestras propuestas y se den cuenta de que lo que proponemos pone fin a nuestros problemas teniendo como centro a la familia la comunidad y al pequeño y mediano empresario. La realidad es que la encuesta que importa es la del 3 de noviembre”, afirmó Vázquez.

En tanto, este medio intento contactar a Eliezer Molina, pero pese a varias llamadas, no estuvo disponible para entrevista.