Juan Dalmau insiste en un plan de salud universal para Puerto Rico

“Las aseguradoras no desaparecen. Esa no es la propuesta. Salen como intermediarias del manejo del sistema de salud de los fondos que tiene acceso el gobierno de Puerto Rico”, subrayó.

El seguro universal sería costeado con fondos estatales y federales y con el pago de las primas. Sin embargo, no sería absoluto, sino que incluiría aquellos servicios que personas expertas determinen que son los más importantes para la población en Puerto Rico.

“Los servicios que no se cubran por el Seguro Nacional de Salud, la ley va proveer para que haya un mercado secundario complementario, (en) que las aseguradoras privadas van a poder vender pólizas para cubrir esos servicios que no cubra el Seguro Nacional. O sea, que van a tener un mercado, lo que pasa es que no va ser como ahora, que ellas tienen el 80% o 90% del bizcocho, va a ser al revés”, destacó, en tanto, el economista Heriberto Marín Centeno, catedrático de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, quien formó parte del grupo que redactó la propuesta.