Juan Dalmau reconoce victoria de Jenniffer González

“Debemos aceptar el resultado, pero esto no significa que vamos a renunciar a nuestros valores, principios y el deseo de cambio por un Puerto Rico mejor. Nos toca seguir adelante y trabajar por el país que merecemos, desde donde cada uno pueda y tenga la oportunidad de hacerlo. En esto, no daremos marcha atrás ”, dijo.

“Los grandes cambios, sin embargo, a veces no llegan a la velocidad que quisiéramos. Comprendo cómo te sientes y que el resultado no haya sido lo que hubiésemos querido. Pero te aseguro que la lucha ha valido la pena y tu voto no fue en vano. La democracia no es meramente un ejercicio de cada cuatro años. Es un compromiso vital para defender tus derechos, para darte a respetar, para promover la mejor vida posible, aun en las circunstancias difíciles”, añadió.