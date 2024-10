Juan Dalmau se reintegra a su campaña con una caminata por el residencial Luis Lloréns Torres

“En el día de hoy me reincorporo a lo que son mis responsabilidades en esta campaña electoral consciente del momento histórico que enfrentamos como pueblo. Pero, como he dicho en otras ocasiones, este es un movimiento que me supera. Esto no se trata de una persona ni de un nombre, ni tampoco de un movimiento que comenzó hace unas semanas. Se trata de un movimiento que se ha estado construyendo con la fe y la esperanza de que Puerto Rico merece mejor”, fueron las palabras iniciales de Dalmau.