El pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) determinó ayer mantener el 3 de noviembre como la fecha de las elecciones generales y, para eso, delinearon un plan de trabajo riguroso que permita cumplir con esa fecha.

“Como Comisión tenemos la responsabilidad de hacer cumplir la fecha de las elecciones generales para que sean el martes 3 de noviembre y hacia eso debe ir encaminada toda la CEE”, puntualizó el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, quien durante la reunión le retiró la confianza al presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera y exigió su renuncia lo que recibió el eco de sus homólogos.

¿Puede cumplir la CEE con la fecha del 3 de noviembre para la celebración de las elecciones generales?, cuestionó El Nuevo Día.

“Si hacemos el trabajo con carácter de urgencia, sin perder un solo día y con buena planificación, eso se puede hacer”, respondió el comisionado pipiolo.

Pero hoy mismo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced se propone anunciar una nueva orden ejecutiva sobre la pandemia del COVID-19 que si implica medidas más restrictivas, la CEE tendrá que ajustarse para evitar que ocurran las mismas dilaciones que hubo en los preparativos de las primarias locales.

El plan acordado ayer por los cinco comisionados electorales busca celeridad. Pero el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Eduardo García, alertó y pidió que no se descartara como método preventivo acudir a la Asamblea Legislativa ante la posibilidad de cambiar la fecha de las elecciones.

“No estaría de más que nuestra ley tenga esa previsión. No favorezco que se atrasen las elecciones del 3 de noviembre. Entiendo que con un esfuerzo extraordinario, como estamos ahora los comisionados, podemos sacar las elecciones. Claro, ahora con la Ley Electoral no tenemos injerencia en lo administrativo, antes sí”, dijo García.

Por el momento, el plan de trabajo, dijeron los comisionados electorales, incluye verificar qué imprenta, ubicada en Estados Unidos y certificada ya por Dominion, empresa a cargo del escrutinio electrónico, puede imprimir las papeletas. Esa tarea será compartida con la imprenta Printech, ubicada en Cayey que ya imprimió las papeletas de las primarias presidenciales demócratas y las de las primarias locales.

La CEE ya le pagó más de $1 millón a Printech de los más de $2.8 que le adeudaba, dijo Olvin Valentín, comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“Se habló, por ejemplo, delegar a la empresa de Estados Unidos la impresión de la papeleta del plebiscito y la estatal, legislativa y municipales dejarlas acá (en Puerto Rico). Simplemente es para delegar. Los cambios (continuos en los archivos que contienen la información a ser impresa) -como hubo en las primarias- son cosas que se deben evitar. Otra cosa que queremos hacer es evitar que Printech exija los archivos completos para flexibilizar un poco esa exigencia”, explicó Valentín.

Hoy a las 11:00 a.m. los comisionados electorales se reúnen para pulir más todos los detalles sobre la impresión de las papeletas, particularmente el definir si Printech puede hacer el trabajo y profundizar sobre situaciones que puedan afectar la impresión de papeletas en Estados Unidos como un huracán y el COVID-19.

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores “Lolin” Santiago exigió que ayer mismo se reúna todo el componente que trabaja con identificar la proyección de participación electoral y cantidad necesaria de papeletas para las elecciones generales. “Se hicieron las proyecciones”, dijo Santiago.

También los comisionados electorales acordaron que para el 28 de agosto las comisiones locales deben entregar un listado con los centros de votación para las elecciones generales. Esta encomienda, sin embargo, está atada a la ayuda que brinde el Departamento de Educación. Durante los preparativos de las primarias, Educación no fue suficientemente ágil como para coordinar con la CEE todos los detalles que permitieran seleccionar a tiempo los centros de votación.

No hubo simulacro para las primarias

Respecto al funcionamiento de las máquinas de escrutinio, los comisionados fueron enfáticos en que los aparatos deben estar listos para las elecciones generales. En ese sentido, exigieron a la administración de la CEE que se hagan las pruebas de lógica y validación -que se hacen con las papeletas- para verificar el buen funcionamiento de las máquinas. Quedó al descubierto en la reunión, dijeron algunos de los comisionados, que para las primarias locales los resultados no fueron enviados desde los colegios porque no hubo simulacros de ese proceso como de ordinario se hace para cada evento electoral.

El comisionado electoral del PIP exigió que se hagan dos simulacros de cara a las elecciones generales.

Igualmente, los comisionados electorales reclamaron al presidente de la CEE que atienda los múltiples problemas que confrontan las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) que no tienen materiales y personal suficiente para atender al público.

“Todos los comisionados tenemos serias preocupaciones con muchas JIP que están cerradas, no están funcionando y no tienen los materiales. Yo le he llevado varios informes al presidente sin que pase nada”, afirmó la comisionada.

Otro problema de la CEE fue discutido en el encuentro: la ausencia de reuniones desde hace meses del componente electoral. Por eso los comisionados exigieron que se reanuden las reuniones a partir de este viernes. Asimismo, los comisionados sostendrán otra reunión mañana jueves, a las 3:00 p.m., para seguir discutiendo los preparativos de las elecciones generales.

No muere la exigencia para que salga Dávila Rivera

Ahora bien, queda sobre la mesa la exigencia de los comisionados electorales para que el presidente de la CEE renuncie. La comisionada del PNP fue la que tuvo las palabras más fuertes contra el presidente de la CEE, supo El Nuevo Día.

“Ella le dijo que él era un mentiroso y que le había hecho una falsa representación de que las primarias locales se podían hacer”, dijo una fuente.

De paso, Santiago le cuestionó a Dávila Rivera por qué no acogió su recomendación de rodearse de expertos en materia electoral y por qué días antes de las primarias no pidió retrasar el evento como en efecto se discutió.

Preguntada por este medio si insistiría en la renuncia de Dávila Rivera, la comisionada electoral del PNP dijo “estaremos dialogando nuevamente. Yo no me puedo desenfocar”.

Los comisionados electorales se proponen seguir adelante con su reclamo para que Dávila Rivera renuncie. De hecho, el comisionado electoral del MVC dijo que está dispuesto a unirse a la propuesta del PIP. El senador y candidato a la gobernación del PIP, Juan Dalmau, exhortó a que todos los partidos políticos presenten una querella contra Dávila Rivera por alegada negligencia en el desempeño de sus funciones, luego del caos que hubo el pasado 9 de agosto y que impidió que se llevara a cabo a plenitud el proceso primarista.

De no concretarse esa querella de manera conjunta, “el PIP considera actuar por cuenta propia”, ha advertido. Ya Dávila Rivera tiene cuatro querellas en su contra -ante el Tribunal Supremo- con la misma imputación.