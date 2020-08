El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, alertó hoy, martes, que de no ser otorgado el presupuesto requerido para las elecciones generales y para el plebiscito, no podrá realizar ambos eventos o de hacerlos sería “arduo” y “atropellado”.

“Lo que pudiese pasar -si no se nos asignan los fondos necesarios para poder realizar estos eventos- es que estaríamos en una situación totalmente de indefensión porque no podríamos realizarla. Aquí hay unos costos de papeleta, de urnas, de acarreo que no hay manera que podamos prescindir de esos gastos. Son gastos mínimos, necesarios, herramientas que necesitamos para poder realizar el trabajo de la Comisión”, sostuvo Dávila Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

El también juez precisó que para las elecciones generales, a celebrarse el 3 de noviembre, la CEE solicitó un presupuesto de $22.5 millones, pero la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) solo le asignó $9 millones. Mientras que para la consulta de status “Estadidad sí o no” se necesitan $3.5 millones según se dispuso en la Ley 51-2020.

De esa cantidad, $2 millones serían para orientación y el resto para los gastos directos de la consulta.

La CEE contaba con que el Departamento de Justicia federal le asignaría $2.5 millones reservados para una consulta desde la administración de Barack Obama. Sin embargo, el dinero no será desembolsado lo que implica que la consulta debe ser costeada con fondos estatales.

Dávila Rivera dijo que hicieron una solicitud de fondos a la JSF a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para que se le asignen los fondos a la CEE para las elecciones generales y el plebiscito. El Nuevo Día solicitó a la JSF saber en qué status está esa solicitud y aguarda por una respuesta.

“Nosotros lo necesitaríamos lo antes posible para poder contar con ese dinero y comenzar con los preparativos”, sostuvo.

“Ciertamente la comisión tiene unas obligaciones y unos deberes que le impone el Código Electoral, pero ciertamente sin los recursos necesarios, no puede cumplir con esa responsabilidad”, recalcó.

Preguntado sobre cuál es el plan B ante la ausencia de presupuesto para las elecciones generales y la consulta de status, Dávila Rivera dijo que “estamos haciendo todos los ajustes administrativos posibles para poder realizar estos eventos con el presupuesto mínimo posible, pero llega un momento que si no tenemos los recursos que necesitamos, no podemos realizar nuestra labor”.

Dado que las elecciones generales y el plebiscito son asuntos establecidos por ley, El Nuevo Día cuestionó a Dávila Rivera si, en efecto, era una opción no realizarlo o hacerlo pese a que haya problemas.

“El resultado sería un proceso arduo, atropellado y si no tenemos los recursos para poder correr la elección pues realmente no le podría decir que tengo una varita mágica para poder atender la situación”, respondió.

Ahora bien, Dávila Rivera rechazó que el día de las elecciones haya el mismo caos que imperó el sábado pasado con el voto adelantado del Partido Nuevo Progresista. Para ese evento, hubo electores que no pudieron votar, faltaron papeletas en centros de votación a los que no llegaron otros materiales.

“Esa conclusión es totalmente incorrecta. En la Comisión ciertamente tenemos menos fondos y tiempo”, dijo.