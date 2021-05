A solo dos semanas del evento, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) mantiene a todo vapor los preparativos para la elección especial de seis cabilderos en mayo próximo, pero la mayoría de las decisiones inherentes a la elección están recayendo sobre el presidente, Francisco Rosado Colomer.

“Todo lo he tenido que decidir yo porque como hay tres partidos que no están a favor del evento, empezaron absteniéndose. Ahora están votando en contra sin ninguna razón concreta más allá de que no están de acuerdo con que se lleve el evento”, afirmó Rosado Colomer.

El presidente de la CEE debe intervenir y tomar decisiones sobre cualquier tema en el que los comisionados electorales no tengan consenso.

Rosado Colomer precisó que ha tenido que decidir y aprobar todos lo manuales de la elección de mayo, el diseño de la papeleta y hasta la cantidad de centros de votación. Para este evento habrá 716 centros de votación.

PUBLICIDAD

Agregó que la implicación de que todas las decisiones recaigan sobre él es que “en la logística tengo que ir un paso adelante para que no se me atrase el plan de trabajo”.

Sin embargo, aclaró que esto no ha significado atrasos o que la elección no se llevará cabo.

“No, porque mientras yo no tenía los fondos, yo fui organizando el evento hasta donde no tenía que gastar dinero”, dijo.

La CEE obtuvo hace poco más de dos semanas los $1.8 millones que requería para la elección por autorización directa del gobernador Pedro Pierluisi. El pasado jueves la jueza Laura Taylor Swain le negó al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández un pedido de interdicto para frenar la asignación de fondos que hizo el gobierno para celebrar la elección. Hernández anticipó que acudirá al Primer Circuito de Apelaciones.

La semana pasada, la CEE culminó con el envío de las papeletas para 4,608 personas que solicitaron voto adelantado.

La elección será el próximo 16 de mayo. Previamente, el 14 de mayo votarán los confinados. Ese mismo día así como el 15 de mayo será el voto adelantado a domicilio. El 15 de mayo también será el voto adelantado para personas de 60 años o más o que tengan condiciones de salud y/o que estén recluidas en hospitales.

A partir del 3 de mayo comienza el ensamblaje de los maletines en el edificio de Operaciones Electorales de la CEE, mientras que ya el ente electoral está recibiendo las papeletas votadas enviadas por correo a los electores.

PUBLICIDAD

Zoraida Buxó, Víctor Pérez, Roberto López y Melinda Romero aspiran al cargo de cabildero en el Senado. Los aspirantes figurarán en ese orden en la papeleta.

Mientras, Roberto Lefranc, Elizabeth Torres, Adriel Vélez, María “Mayita” Meléndez, Jorge Rodríguez y Ricardo Marrero son los aspirantes para cabildear en la Cámara de Representantes. En ese mismo orden, aparecerán en la papeleta.