La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) espera recibir una cantidad indeterminada de papeletas hoy en la tarde que serán destinadas para el voto ausente y adelantado, y además ausculta usar el coliseo Roberto Clemente como centro de escrutinio electoral de las primarias locales, informó este jueves el secretario del organismo electoral, Ángel Luis Rosa.

“Se supone que hoy estén saliendo (de la imprenta) dos entregas de papeletas JAVA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado) del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático”, dijo Rosa.

De llegar las papeletas a la CEE, serán las primeras que reciben para las primarias a realizarse el próximo 9 de agosto. En eventos electorales previos y a tono con lo que establece el Código Electoral, las papeletas debieron estar impresas 45 días antes de las primarias.

Rosa agregó que no podría precisar la cantidad de papeletas que les serían entregadas hoy. La CEE ordenó la impresión de 10 millones de papeletas a la imprenta Printech Inc., en Cayey, a un costo de $2.8 millones. Aún el ente electoral no recibe ni una sola papeleta pese a que las primarias locales serán en dos semanas.

Los preparativos para el evento electoral están atrasados por más de dos semanas. El presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, no contesta peticiones de entrevista hechas hace más de tres días.

Rosa dijo que el coliseo Roberto Clemente, sería usado para el escrutinio, pero dijo no tener más detalles porque es un asunto que atiende directamente la presidencia de la CEE.

“Se piensa en ese lugar por el asunto del coronavirus y el espacio de Operaciones Electorales no es adecuado”, dijo Rosa.

El Edificio de Operaciones Electorales de la CEE, ubicado en Hato Rey, es el que de ordinario se usa para el escrutinio electoral.