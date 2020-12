La próxima controversia en relación al escrutinio general correspondiente a la alcaldía de San Juan pudiera darse en la medida en que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tarde en certificar el resultado de la contienda que tendría como ganador al candidato penepé Miguel Romero por entre 3,300 y 3,500 votos.

En entrevistas por separado, el coordinador electoral de Pedro Pierluisi, Edwin Mundo y el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sanchez, indicaron que esa certificación podría darse hoy.

El Código Electoral solo alude a una certificación de ganador que se otorga cuando el candidato toma ciertos cursos en la Oficina de Ética Gubernamental y en la Oficina del Contralor de Puerto Rico. En cuanto a quién puede tomar esos cursos, la ley solo dice que será toda persona “que resulte electo en una Elección General, elección especial o método alterno de selección”.

Cualquier otro asunto será atendido por reglamentos confeccionados entre la CEE y la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Mundo y Sánchez insistieron en que anoche finalizó el escrutinio general para la alcaldía de San Juan, aunque los comisionados electorales del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) han reclamado que existe un descuadre de 6,000 papeletas encontradas que superan el número de electores que ejercieron su derecho al voto por adelantado.

El comisionado del MVC no ha contestado esta mañana una petición de entrevista de El Nuevo Día. Se espera que en cualquier momento se rinda un informe que recoja las razones por la cual se dio el descuadre de papeletas.

“Nosotros ya le reclamamos al presidente (de la CEE, Francisco Rosado Colomer) y él hoy se dispone a emitir la certificación del resultado preliminar. Esa es la que estará tramitando”, dijo Sánchez al referirse al documento que le permitirá a Romero tomar ciertos cursos en la Oficina de Ética Gubernamental y recibir una certificación del Contralor Electoral de Puerto Rico para ser elegible para recibir, al finalizar el escrutinio general, la certificación de ganador del evento.

Ese documento es necesario para que pueda juramentar al cargo.

Sánchez indicó que la posibilidad de que Romero reciba la certificación hoy es “alta”. “Seguiré insistiendo en que sea en el día de hoy”, señaló.

El Código Electoral dispone que cualquier comisionado electoral que esté en desacuerdo con la decisión que podría tomar Rosado Colomer hoy, tendrá 10 días para retarla en el Tribunal.

El comisionado electoral del PIP, Roberto Iván Aponte y el comisionado electoral de MVC, Olvin Valentín, anticiparon que no firmarán el documento que certificaría el resultado del escrutinio en San Juan.

PUBLICIDAD

“El MVC no tiene ningún fundamento para alegar fraude porque no han probado el escenario de fraude que han promovido. No han demostrado doble voto, los votos de los electores de Javaa (Junta Administrativa de Voto Ausente y por Adelantado) son tan válidos como el colegio regular, el voto domicilio se recogió en balance, el voto por correo se abrió en balance y se recogió en correo en balance”, dijo Sánchez.

“El voto de precinto es un voto que se recogió en un centro de votación y en balance. El voto ausente se abrió en balance y el voto confinado se recogió en balance. La teoría del fraude no puede existir”, insistió Sánchez.

En el caso del comisionado electoral del PPD, Gerardo Cruz, dijo que “en San Juan no hay nada más que contar” y dijo que se debe iniciar cualquier proceso requerido para que candidatos como Romero puedan tomar los adiestramientos necesarios.

“Todo lo que es San Juan para mí, hoy, es final”, sostuvo. “Todo es final. Los votos están contados y no hay nada más que contar en San Juan”.

Contienda por Guánica

Hoy la CEE ha destinado 42 mesas para atender el conteo de votos en la contienda por la alcaldía de Guánica, donde en la noche del evento se impuso el popular Ismael “Titi” Rodríguez Ramos con 1,962 votos sobre el incumbente Santos “Papichy” Seda, quien obtuvo 1,953 votos. Sin embargo, hay 2,041 papeletas por nominación directa y Edgardo Cruz Vélez, quien intentó sin éxito certificarse como candidato por Proyecto Dignidad, alega que esos votos le pertenecen.

PUBLICIDAD

El Código Electoral establece que, para que un voto por nominación directa sea válido, el elector tiene que escribir el nombre completo de su candidato o candidata y hacer una marca válida dentro del encasillado, que en esto es del alcalde. Mundo opinó que cerca de 1,000 papeleta por nominación directa en Guánica no cumplen con ese requisito.

Cruz Vélez señala que no es necesario que se escriba el nombre completo.

Esas papeletas de voto por nominación directa serán separadas del resto de las papeletas municipales y serán colocadas en una bolsa plástica en espera de instrucciones de los comisionados electorales.

Mientras, Seda mantiene vivo en el tribunal un pleito para invalidar votos mixtos en su pueblo.

Sánchez y Mundo coincidieron en que el resultado final de Guánica se debe conocer hoy.

Mientras, el comisionado electoral del PPD indicó que todo apunta a que el voto por adelantado en Guánica, que apenas pudo ser contabilizado en la noche del evento, le darán al candidato popular no solamente la victoria, sino que también hará académica la controversia sobre el voto por nominación directa. En total son, 1,540 votos por adelantado.

“La CEE tendrá que hacer una expresión sobre el voto por nominación directa, pero para efectos prácticos, se tornaría académico si la cantidad de votos Javaa... si ese número supera por mucho los votos adjudicados a una nominación directa, sería académico”, dijo Cruz. “Mi impresión es, y se va a confirmar en la tarde, que el PPD va a ganar la alcaldía de Guánica y también ocurrirá lo mismo en el Distrito 18.

PUBLICIDAD

Distrito 18

Sánchez y Mundo también coincidieron en que hoy debe concluirse el escrutinio en el Distrito Representativo 18 donde, en la noche del evento, Jessie Cortés Ramos finalizó con una ventaja de 66 votos sobre el incumbente penepé José “Che” Pérez Cordero.

Mundo indicó que falta un “puñado” de maletines por contar de Aguada, Añasco y Mayagüez.

En un comunicado de prensa, el comisionado electoral del PPD indicó que “con alta probabilidad” se conocerá hoy el resultado de la contienda por el Distrito 18 y la competencia en Guánica. Ante los medios hoy al mediodía, dijo estar confiado que el cargo permanecerá en manos del PPD y confirmó que Cortés es el únicado candidato popular a nivel isla en ganar el voto por adelantado.

“Es importante dejar claro que los resultados de hoy incluirán los votos registrados en JAVAA. Debemos recordar que JAVVA incluye los votos a domicilio, voto ausente, voto en precinto, el voto por correo, entre otros y la mayoría de estos votos se dan por esfuerzos que realizan los partidos políticos”, precisó Cruz. “Es menester que los electores conozcan ese dato porque el resultado de la elección, en el caso particular de Guánica, puede verse impactado con los votos que se encuentran precisamente en JAVAA y que cientos de ellos no han sido contabilizados al momento. A los electores de Guánica y del Distrito Representantivo 18, les pido que estén atentos ya que hoy deberán conocer al nuevo alcalde al igual que al nuevo representante por distrito. Nuestro equipo electoral está listo para defender cada voto y hacer prevalecer la democracia”, aseguró Cruz.