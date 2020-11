La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) aseguró que los 320 maletines que aparecieron anoche en la sede de la entidad corresponden a las últimas rutas de recogido de los materiales electorales tras las elecciones generales del pasado martes.

El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie" Delgado Altieri, fue quien denunció la aparición de los maletines y aseguró que en ellos habían algunos 50,000 votos sin contabilizar. Sin embargo, la CEE no precisó una cantidad de votos particular.

“Los maletines fueron entregados por las Juntas de Inscripción Permanente en la última ruta de recogido a nivel isla. El contenido de dichos maletines varía entre sobrantes, tripas -entiéndase bolígrafos, cinta adhesiva, marcadores, sellos, lámpara, tinta indeleble, entre otros materiales-, papeletas sobrantes e inutilizadas de la noche del evento; maletines vacíos que fueron esterilizados por las Rutas de Domicilio; papeletas de voto a domicilio y sobres de voto por correo del 2 de noviembre de 2020″, sostuvo la CEE a través de unas declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Asimismo, la entidad defendió que el inventario de los maletines se realizó con una junta conformada por representantes de los diferentes partidos políticos.

Pese a que la denuncia de Delgado Altieri se desarrolló anoche, no será hasta hoy que el PPD brinde mayores detalles sobre la misma en una conferencia de prensa que convocó para las 11:00 a.m. en la sede de la colectividad en Puerta de Tierra.

Ante esto, el director de campaña del candidato del PPD, el senador Cirilo Tirado, indicó que los maletines serían abiertos hoy. Reveló que fue un comisionado de su partido quien notificó sobre la presunta aparición de unas 12 paletas con cerca de 200 a 300 maletines

“Todo voto es importante. Hasta que no se cuente el último voto, nosotros no vamos a ceder nuestra posición. Es una elección cerrada, ha habido innumerables situaciones que levantan cuestionamientos, por ejemplo, los sistemas de información se han caído en varias ocasiones, se han estado escondiendo paletas de votos y aparecen de momento a las mesas de votación”, estableció en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, dijo que los maletines fueron contabilizados y que entre los materiales electorales se localizaron 1,500 votos que se contarían hoy.

“Es importante que no se creen falsas expectativas al pueblo de Puerto Rico” dijo también en WKAQ 580 AM, a la vez que aclaró que el PNP no se está prestando para alterar los resultados de la elección.

“Nosotros estamos totalmente ajenos a cualquier evento de esa naturaleza. Por eso estamos solicitando siempre que certifiquen en balance qué se ha enviado y nosotros estamos buscando que se verifique que no haya nada allí más allá de lo que la junta nos ha dado", estableció.