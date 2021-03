La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha recibido los fondos necesarios para la elección especial a efectuarse en marzo y la que habrá en mayo próximo por lo que el presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer, destacó que, bajo esas condiciones, solo podría llevar a cabo la de marzo.

Rosado Colomer explicó que para la elección especial a realizar el 21 de marzo en la que se busca llenar la vacante que dejó el exrepresentante Néstor Alonso Vega, solicitó un presupuesto de $174,000.

Mientras que para la elección en la que el pueblo podrá escoger seis cabilderos el 16 de mayo, pidió $6.6 millones porque la ley habilitadora del evento le exige que haya un escrutinio electrónico.

La CEE no ha recibido ninguna de las dos partidas, dijo Rosado Colomer.

“Al final del camino, si me deniegan el planteamiento, no tengo cómo correr esa elección”, reconoció.

Sostuvo que si ese es el escenario que prevalece, será un asunto que debe discutir con el pleno de la CEE.

“Esa decisión no me corresponde a mí en primer plano. Eso lo presentaré a la Comisión y si no se ponen de acuerdo la tendré que tomar yo”, afirmó.

Sin embargo, Rosado Colomer dijo que no debe confrontar problemas con manejar los gastos de la elección en la que se buscará al sustituto de Vega Ramos gracias a partidas que ha identificado en la CEE, aunque espera le sean reembolsadas.

“Yo no creo que no me vayan ese planteamiento económico (de $174,000). El planteamiento de la elección especial de mayo ese sí me preocupa. A mí la elección de marzo, no tengo mayores preocupaciones”, dijo.

Opinó que su preocupación se centra en cómo conseguir el dinero para llevar a cabo la elección en la que se escogerán seis cabilderos por la estadidad.

Explicó que ha identificado en la CEE $800,000 de dinero que puede redistribuir, pero enfatizó que la cantidad no es suficiente para cumplir llevar a cabo la elección de mayo.

“Los $800,000 yo no puedo utilizarlos para esa elección porque tengo otras necesidades que sufragar. Yo tengo contratos de fumigación, de seguridad, de mantenimiento… otras cosas que tengo que evaluar”, explicó Rosado Colomer.

“Esto es administración. Veo lo que puedo gastar, si es un impacto significativo”, agregó.