La gobernadora Wanda Vázquez le deseó esta mañana pronta recuperación al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anoche reveló que él y su esposa habían arrojado positivo a COVID-19.

La primera mandataria tenía en agenda participar hoy de un evento político de Trump en la ciudad de Sanford, Florida.

“Nuestros mejores deseos de recuperación y salud para el presidente Trump y @Flotus”, dijo la Gobernadora al referirse a la cuenta de Twitter de la primera mandataria, Melania Trump.

“Confío que se recuperarán prontamente para retomar los asuntos importantes sobre Estados Unidos y Puerto Rico que tenía pautado discutir en nuestro encuentro”, sostuvo.

De igual manera, esta mañana figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) se expresaron sobre el diagnóstico de Trump y cómo impactará la carrera presidencial.

“Sin duda alguna tiene un impacto en la campaña camino a la elección de noviembre, ya que se limitan sus comparecencias públicas y a tener contacto con el pueblo en sus actividades en estados potencialmente importantes para convencer los votantes, como lo es el voto hispano, en especial el de los puertorriqueños”, dijo el senador Nelson Cruz Santiago en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Trump ha tratado de minimizar el impacto del COVID-19 en múltiples ocasiones, ha dado recomendaciones para tratar la condición que han sido refutadas por expertos incluso dentro de su equipo de trabajo. Llegó a decir que el virus se iría con el calor del verano, ha mostrado resistencia a utilizar mascarilla y ha insistido en celebrar eventos masivos de campaña sin procurar el distanciamiento físico entre sus seguidores.

El representante José Aponte Hernández recordó, precisamente, la actitud de Trump hacia el virus.

“Son situaciones a las que estamos expuestos todos y unos tomamos unas medidas de prevención mayores y otros no toman ninguna. No sé si fuera de los eventos públicos usa mascarilla, pero sabemos que el grupo de personas que se acerca a él es limitado”, dijo Aponte Hernández.

El líder penepé reconoció que la campaña presidencial en Estados Unidos será afectada por el diagnóstico de Trump y que el primer mandatario tendría que adoptar cambios en su estilo de vida.

“Pero él ha insistido en uno usar mascarilla y hay que ver las instrucciones que va a dar”, dijo.

El también republicano José Enrique Meléndez recalcó que Trump, con 74 años, figura dentro del grupo de mayor riesgo para enfrentar complicaciones.

"Esto demuestra que ese virus no discrimina por nada, ni raza, origen, estatus social o posición que ocupes. Todo el mundo está en riesgo. El presidente había minimizado el impacto de la pandemia, también ha reconocido que es un asunto muy serio y está teniendo unos rallies donde hay mucha gente y esa exposición puedes no solamente causa un problema a él, sino también con las personas que no cumplen con el distanciamiento social en sus propios eventos”, dijo Meléndez“.

PUBLICIDAD

El representante anticipó que Trump, siempre y cuando la enfermedad se lo permita, intentará comunicarse con su electorado por las redes sociales.