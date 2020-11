Tras completar estudios en medicina junto a su esposa y regresar a la isla, Julio Roldán sabía que debía buscar cómo llevar el sustento a su hogar de manera inmediata, así que tomó los $1,200 que tenían en la cuenta bancaria y compró un carrito para la venta de pinchos, negocio que le permitió sostener a su familia por diez meses.

Durante ese período, su esposa completó la reválida y él, posteriormente, se insertó en la venta de seguros de vida, área en la que continuó desarrollándose hasta el martes, cuando se convirtió en el nuevo alcalde de Aguadilla por el Partido Popular Democrático (PPD).

“Aprendí a hacer pinchos, hice mi negocio y con ese eché hacia adelante a mi familia en lo que mi esposa podía revalidar. Luego de eso me hice agente de seguros… y gracias a Dios estoy aquí”, señaló el comerciante de 49 años.

Se trata de la primera vez que la colectividad controla la ciudad después de 32 años bajo la insignia de la Palma. “Estoy tranquilo y feliz, muy feliz. Me siento a veces que no creo que esto se está dando, porque de una vida que vivía calladito, oculto, ahora estoy expuesto a todo, pero me siento contento. Estamos listos”, dijo Roldán en entrevista con El Nuevo Día.

Con el 97.6% de los colegios reportados, Julio Roldán mantenía una ventaja de 196 votos frente a la alcaldesa saliente Yanitsia Irizarry, quien asumió el mando de la ciudad hace diez meses tras la renuncia de Carlos Méndez.

Roldán sostuvo que las experiencias vividas, su desarrollo en cuna humilde y la visión de un Aguadilla solidario y justo lo han preparado para liderar la ciudad que, dijo, ha estado en completo abandono. “Los aguadillanos están cansados de la política tradicional, de estos políticos que solo gobiernan para su gente”, señaló.

Relató que en su familia no hay políticos y que tomó la determinación de lanzarse al ruedo tras el huracán María que dejó al descubierto la pobreza, las necesidades de las comunidades y el engaño con un superávit que nunca existió.

Al principio, recordó, no contó con el apoyo de su familia, pues anticipaban una campaña difícil y así fue. “Ninguna familia quiere estar expuesta a los ataques y más esta campaña tan baja que me hicieron a mí”, dijo el padre de tres varones.

Roldán, quien relató que fue víctima de ataques personalistas, se sometió hace siete meses a una operación bariátrica que le permitió bajar 110 libras.

Roldán se crio entre el barrio Tamarindo y el residencial Cuesta Vieja, donde también pasó parte de su niñez. Estudió en escuela pública y aunque completó una carrera en medicina no tomó la reválida. Reconoció que en una etapa de su vida se alejó de la realidad que atravesaban los aguadillanos.

“Vivía, como uno dice, en mi mundo de trabajo.. .pero siempre pensando y ayudando al desventajado. Por eso, cuando te hablo de que estoy listo para hacer lo que quiero hacer es porque Julio Roldán sabe quién es y hacia dónde se dirige”, señaló.

Sin ataduras

Roldán aseguró que llega a la alcaldía sin compromisos ni deudas políticas, pero sí con una agenda precisa para los primeros 100 días de mandato.

Sostuvo que evaluará los contratos y puestos de confianza y que no hará nombramientos a personas “porque caminaron conmigo”. Aseguró que buscará un equipo que tenga las cualidades para implementar su plan de trabajo. “Trabajar con las finanzas es lo más que me preocupa”, reconoció.

Su agenda incluye también la otorgación de un alza salarial de $2 por hora para los empleados municipales. Sostuvo que con la cancelación de contratos logrará los ahorros que necesita para cumplir. “La eliminación de esos contratos y esa jauja es lo que va permitir que esos empleados municipales vuelvan a tener la honra que siempre han tenido”, dijo.

Compartió que analizó junto a una firma de contadores públicos autorizados los últimos tres presupuestos municipales y han identificado la fuga de recursos. “Yo no hice promesas de campaña que yo no pudiera cumplir”, subrayó.

Paralelamente, añadió, hará una evaluación de todas las propiedades municipales, algunas de las cuales llevan años cerradas, como el parque acuático Las Cascadas -el cual habilitará de inmediato- y la pista de patinaje sobre hielo. “Es una fuente de ingreso para los aguadillanos, movía la rueda económica en Aguadilla”, señaló sobre la instalación recreativa.

“ No hice promesas de campaña que yo no pudiera cumplir… mi promesa de campaña fue echar el deporte hacia adelante, reforzar el área de salud, cosas esenciales. Yo no quiero hacer de Aguadilla una creación de cemento y varillas ” Julio Roldán, alcalde de Aguadilla

Atraer nuevas empresas y generar empleos también forman parte de sus prioridades. Para ello, propone, entre otras cosas, la otorgación de una exención contributiva de patentes municipales los primeros dos años a todo empresa que se establezca en Aguadilla y genere empleos para los compueblanos.

“La creación de empleos es un compromiso que tengo con cada aguadillano porque necesitamos echar para adelante a Aguadilla y nuestros jóvenes se están yendo”, añadió.

Recalcó en la necesidad de reabrir el aeropuerto regional Rafael Hernández que permanece cerrado a causa de la pandemia por el COVID-19 para retomar el turismo. Promoverá la celebración de eventos deportivos de surfing y tríalos.

“Yo creo que llegó el momento de impulsar al nuevo empresario. Aguadilla ya no va a crear empresas, va a crear nuevos empresarios que echen Aguadilla hacia adelante y, obviamente, vamos a apoyar al pequeño y mediano comerciante”, dijo.

Otro de los asuntos a atender es el hotel Las Cascadas que mantiene una hipoteca anual de $1.5 millones. La hospedería de 78 habitaciones permanece desocupada luego que culminara un contrato de arrendamiento con FEMA. Se comenta que la estructura tiene serios vicios de construcción. “Ahí, hay mano de gente que tiene que pagar. Tienen que pagarle al pueblo porque fueron $38 millones que se usaron del pueblo”, puntualizó.