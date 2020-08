La debacle que hubo con la votación primarista el pasado domingo pone en riesgo el calendario de trabajo para las elecciones generales, a celebrarse el próximo 3 de noviembre, concurrieron ayer expertos en el tema electoral.

Además, cuestionaron cómo se podría reanudar, en o antes de este domingo, 16 de agosto, una votación primarista confiable cuando aún no se han completado procesos claves para garantizar la pureza del proceso.

El exvicepresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ramón Bauzá, señaló que si la votación primarista se reanuda este domingo, para ese día restarían 76 días para las elecciones generales.

Agregó que la CEE tiene que certificar a los vencedores una vez termine el proceso primarista, pero antes de la elección general.

“El escrutinio en una primaria, sin duda, dura una semana, sobre todo por el voto ausente y demás que se tiene que certificar”, dijo Bauzá.

La fecha de la reanudación de las primarias, al cierre de esta edición, aún era incierta. Ayer, estaban pendientes ante el Tribunal Supremo la mayoría de los reclamos legales presentados por los precandidatos a la gobernación que participaron de las primarias del PNP y el Partido Popular Democrático (PPD).

El ex comisionado electoral del PPD, Guillermo San Antonio de Acha, no descartó que una vez se culmine con el proceso primarista, surjan nuevas impugnaciones de los que resulten derrotados.

“Todo el que pueda va a impugnar porque no van a confiar del resultado”, dijo.

El Código Electoral establece unos términos para que se puedan atender las impugnaciones, pero esto atrasaría entonces la toma de decisiones para las elecciones, pues no se podría certificar a candidatos hasta que se resuelvan las disputas.

“Eso es contra el reloj porque hay procesos que hay que hacer para organizar las elecciones, como el diseño de papeletas. Es imposible uno no temer por lo que pueda suceder”, argumentó San Antonio Acha.

El panorama sería más escarpado si se materializan las ya anunciadas renuncias del presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila Rivera, y los comisionados electorales del PNP y del PPD, María Dolores “Lolin” Santiago y Lind Orlando Merle Feliciano, respectivamente, después del escrutinio general de las primarias.

Además, los entrevistados dijeron que reanudar la votación primarista no es un asunto tan sencillo como terminar el embalaje de maletines, como señalaron ayer Santiago y Merle Feliciano.

Por ejemplo, es imperativo verificar con precisión qué centros de votación abrieron pero los electores no votaron; cuáles abrieron, los electores votaron y cerraron; y aquellos que ni siquiera pudieron abrir.

Ayer, el presidente de la CEE reiteró que el lunes solicitó un “informe detallado por escrito del plan de trabajo” a los comisionados electorales.

“Al momento no lo han presentado por completo”, indicó el presidente de la CEE mediante un comunicado de prensa.

Dávila Rivera agregó que la CEE publicó ayer en su página oficial los precintos de ambos partidos en los cuales los electores no votaron el domingo, en los cuales se prevé que estarán votando el 16 de agosto de 2020, de 8:00 am a 4:00 pm. No se dio cuenta de qué procesos se hicieron.

Además, previo del evento primarista, se debe revisar el estado y el contenido de las máquinas de escrutinio electrónico.

“Ahí hay que ver si tienen resultados, si se transmitieron a la CEE”, dijo Bauzá.

Además, recordó que hay que establecer contratos con el Departamento de Educación y pagar a lugares privados para usarlos como centros de votación, al igual que pagar nuevamente por el acarreo del material electoral.

“Eso no se hace en un día”, dijo Bauzá.