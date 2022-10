Ante los reparos que tienen con las enmiendas propuestas al reglamento del Partido Popular Democrático (PPD), líderes de la colectividad reclamaron ayer iniciar un diálogo interno para atender las objeciones e, incluso, algunos plantean desde ya que, de celebrarse la asamblea en la que deben ratificarse los cambios el 13 de noviembre, debe votarse en contra.

A juicio de los populares consultados por El Nuevo Día, las enmiendas propuestas, incluida una para que el PPD sea timoneado por un comité ejecutivo, violentan el reglamento vigente de la colectividad, están a destiempo, son desconocidas y le restan poderes al presidente, al tiempo que lo perpetúan en el cargo.

El primero en hacerle un llamamiento público al presidente del PPD, José Luis Dalmau, fue el expresidente del partido Héctor Luis Acevedo, quien integra la Junta de Gobierno de la Pava, aunque no participó en la reunión del viernes en la que se discutieron los cambios reglamentarios.

PUBLICIDAD

Acevedo recalcó que el reglamento del PPD establece que se escogerá un presidente -dos años antes de las elecciones- mediante una asamblea general o primarias. Además, enfatizó que la Junta de Gobierno no puede alterar esa normativa porque es una tarea que le corresponde a la Asamblea de Programa y/o Reglamento de la colectividad.

“No hay forma de que un incumbente pueda alargarse su término propio para el cual se está anulando un proceso de votación” que debía darse en febrero, sostuvo. “Eso se lo expresé a Dalmau este domingo. Espero que se den cuenta que eso no se puede hacer, y que hago un llamado a repensar y redialogar eso que vino a propuesta del presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández)”, agregó.

En el encuentro del viernes, la Junta de Gobierno determinó aplazar la elección de la presidencia y las dos vicepresidencias de la colectividad hasta diciembre del 2023, y dejar la dirección del PPD en manos de un comité ejecutivo. Ese grupo estaría compuesto por el gobernador o candidato a la gobernación, los presidentes o portavoces del Senado y la Cámara, y quienes ocupen las presidencias de la Asociación de Alcaldes, la Asociación de Legisladores Municipales, las Mujeres Populares, la Juventud Popular, los comités municipales no alcaldes y de Servidores Públicos.

No obstante, a manera de “transición”, la propuesta establece que, para lo que resta de este ciclo electoral, el actual liderato presidirá el grupo hasta el 31 de diciembre de 2023.

“Esa propuesta no es a favor de Dalmau porque le quitan los poderes, y lo ponen a quitarle el voto a los populares para él extenderse -él mismo- su término. Eso, el que lo propuso, no lo hizo pensando en ayudar a Dalmau. Eso le hace mucho daño a la institución y mucho daño a José Luis Dalmau. Eso hay que pensarlo de nuevo”, destacó Acevedo, quien recordó que, como expresidente del PPD, no suele hablar públicamente de asuntos internos del partido, pero entiende que la controversia vigente es “una causa mayor” que lo amerita.

PUBLICIDAD

Este medio intentó obtener comentarios de los exlíderes del PPD Sila M. Calderón, Victoria Muñoz Mendoza y Alejandro García Padilla, pero no estuvieron disponibles. Ninguno participó en el cónclave de la Junta del Gobierno. Dalmau tampoco contestó llamadas ni mensajes de texto.

Al igual que Acevedo, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, resaltó, en entrevista separada, que el PPD no ha terminado su reorganización, lo que complica aún más el panorama para la Asamblea de Reglamento. Pese a que se le ha solicitado, el secretario general del PPD, Luis Vega Ramos, no ha provisto datos sobre cómo va la reorganización de la Pava. Ayer, mencionó que ese proceso continúa.

El Nuevo Día supo por dos fuentes del PPD que pidieron no ser identificadas que, en una reunión previa de la Junta de Gobierno, el 26 de agosto, se informó que, de los 37 municipios en los que el partido no tiene alcaldes, solo en ocho se eligió presidente de comité municipal. Asimismo, no se han configurado las organizaciones de mujeres, jóvenes y servidores públicos populares.

Nazario planteó, además, que aún desconoce cuáles son las enmiendas que aprobó la Junta de Gobierno al reglamento y que irían a votación en asamblea.

El expresidente del PPD Aníbal Acevedo Vilá tampoco estuvo disponible para entrevista, pero en su pódcast sostuvo que “el Partido Popular va camino a tener un candidato a la gobernación y no tener ninguna posibilidad de ganar las elecciones”.

El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, dijo que pidió a Dalmau espacio para orientar sobre las enmiendas al reglamento. Y cuestionó dónde están las normas que regirán la asamblea, que está compuesta por el Consejo General del PPD, un delegado por cada comité municipal y de precinto y dos miembros de cada organización sectorial.

PUBLICIDAD

Vega Ramos indicó que se trabaja en la normativa para la asamblea, y afirmó que estaría lista entre ayer y hoy.

Los delegados a la asamblea se eligen por votación secreta de cada comité municipal y de precinto, indica el reglamento de la Pava.

“El trabajo que se hizo no se puede echar al zafacón por unas enmiendas que se hayan presentado el día de la presentación del informe por otros grupos”, sentenció Hernández, quien timoneó el grupo que realizó el borrador de enmiendas al reglamento, pero que, en el momento de la votación durante la Junta de Gobierno, salió de la reunión.

A juicio del exsenador Eudaldo Báez Galib, en el liderato del PPD “se olvidaron del ‘nosotros’ y todo el mundo está envuelto en el ‘yo’”. “Y ya está difícil volver a empezar”, sostuvo.

Los alcaldes de Comerío y Hormigueros, José A. “Josian” Santiago y Pedro Juan García, respectivamente, entienden que, en la Asamblea de Reglamento, si se realiza, se deben separar las propuestas al ser consideradas.

García, por ejemplo, teme que se produzca una votación “en bloque”, sin debate, mientras que Santiago dijo que las enmiendas “son cambios que pueden dar paso a un nuevo PPD, pero tendríamos que tener la capacidad de enfocarnos en lo sustantivo”, dejando a un lado aspiraciones políticas de cara al 2024.

Sin embargo, ya hay populares, como la alcaldesa de Loíza, que anticipan un voto en contra de las enmiendas durante la asamblea. De igual forma, los representantes Jesús Manuel Ortiz y Héctor Ferrer Santiago están haciendo un llamado a rechazar los cambios.

PUBLICIDAD

“La determinación de la Junta obliga a los populares a derrotar la propuesta en la Asamblea de Reglamento. Para que sea distinto, tenemos que volver a la mesa”, puntualizó Ortiz.