Los comisionados electorales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y de Proyecto Dignidad —Roberto Iván Aponte y Nelson Rosario, respectivamente— indicaron que el uso de escuelas públicas y de conserjes del Departamento de Educación (DE) para la reorganización del organismo Servidores Públicos Progresistas, afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), constituye un uso de fondos públicos para asuntos políticos y fomenta la politización de las agencias gubernamentales.

“Al PIP le parece un descaro porque, nuevamente, se utiliza a los empleados públicos como balón político por medio de las elecciones, estas de los servidores públicos que nosotros siempre hemos estado en contra”, dijo Aponte.

“No hay duda alguna de que, nuevamente, el tema de escoger servidores públicos para esto es el ejemplo claro de cómo se ha politizado todo en el país”, agregó.

Rosario concurrió con que esta práctica politiza aún más las agencias de gobierno.

“Estamos hablando que esa gente es a los que van a ir en destaque a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Están utilizando fondos públicos para el fin privado. Los partidos son instituciones privadas”, afirmó.

Pero, además, calificó la acción del PNP como una “inconstitucional, ilegal y que no se debe permitir”.

Rosario explicó que, a diferencia de una elección general, elección especial o las primarias, la reorganización de todos los organismos de una colectividad es un asunto interno. Es decir, le corresponde a cada partido político atender las reorganizaciones de cada uno de sus brazos.

“Esto no es igual que una primaria. Esto es un evento interno. Eso es uso de fondos públicos para fines privados, claramente”, sentenció.

De hecho, Rosario dijo que recientemente Proyecto Dignidad reorganizó a los jóvenes de la colectividad “y la pagamos nosotros”.

“Estamos haciendo nuestras gestiones de reorganización y la pagamos con nuestros fondos”, puntualizó.

Según reseñó El Nuevo Día, trece escuelas públicas servirán hoy, miércoles, de centros de votación para la elección interna de la Organización de Servidores Públicos Progresistas del PNP y, para ello, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, solicitó al DE los planteles escolares. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, dijo que se trata de un proceso político que no deberá interferir con el horario lectivo en los planteles.

El comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, había dicho que las elecciones para escoger a los Servidores Públicos Progresistas se han llevado a cabo en todas las agencias de gobierno y solo resta Educación y Familia.

“Lo que entiendo es que eso es uso de fondos públicos para fines privados”, reiteró Rosario.

El PPD también “lo ha estado haciendo”

En cambio, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Ramón Torres, discrepó de sus homólogos.

“El Código Electoral lo permite y, de hecho, el Partido Popular lo ha estado haciendo, pero solamente fines de semana. Es decir, domingo. Y, ciertamente, no hay nada ilegal, siempre y cuando no sea en horario lectivo y no se mezcle una cosa con la otra”, dijo.

Alegó que el PNP debía hacer las elecciones en días de semana “porque no tiene estructura física”.

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Lilliam Aponte, no contestó llamadas de este medio.