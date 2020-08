El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Orlando Merle Feliciano, y la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Dolores “Lolín” Santiago, confirmaron este martes que renunciarían a sus puestos una vez termine la contienda primarista que no pudo desarrollarse con éxito el domingo pasado por la falta de papeletas en los colegios electorales.

Merle Feliciano, quien reafirmó que parte de la responsabilidad del caos electoral recae sobre él, dijo que tomará esa determinación “oportunamente”.

“Yo someteré la renuncia cuando corresponda, no en medio del proceso, hasta cumplir con mis labores. Esa es mi responsabilidad. Yo no estoy buscando cómo excusar, yo he estado informando hace más de un mes que la imprenta no tenía la capacidad”, dijo en una entrevista radial (Z 93).

Sobre por qué no recomendó aplazar las primarias a sabiendas de los vaivenes en la organización del evento, Merle Feliciano sostuvo que descansó en la palabra del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila, quien se comprometió en que las papeletas estarían completas a tiempo.

PUBLICIDAD

“(Siento) mucha vergüenza, mucha. Porque yo no soy persona de estar fallando. Uno hace un compromiso, se me hizo una representación, se me dijo a mí que las papeletas iban a estar allí y mi equipo de trabajo esperando con los maletines y los otros materiales, porque tampoco habían entregado los materiales, pero yo dije que las imprimía en cualquier fotocopiadora. Ahora, yo no puedo imprimir las papeletas porque eso es un papel especial que no lo va a leer la máquina de escrutinio”, relató.

Por su parte, Santiago defendió que “descargó” su responsabilidad como comisionada electoral del PNP e indicó que saldrá de su puesto cuando el próximo presidente del PNP designe a su sustituto.

“Yo tengo una responsabilidad y la he descargado como se supone. Lo he dicho que es hasta que culmine la primaria. Mi lema era que iba a estar aquí hasta el día 10 (de agosto) o hasta el escrutinio si era necesario. El presidente o presidenta que venga, como siempre, va a traer su comisionado electoral. Eso no es que te saquen o tú te vas, el presidente del partido siempre ha traído su equipo de trabajo”, dijo Santiago en una entrevista radial (NotiUno - 630 AM).

Cuestionada sobre si le piden la renuncia una vez terminen las primarias, dijo que sí. “Yo soy una mujer de disciplina de partido”, estableció.