Utilizando como escenario la cancha de la comunidad Las Cumbres, espacio deportivo que carece de energía eléctrica desde el paso del huracán María, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Legislatura Municipal de San Juan, Manuel Calderón Cerame, oficializó este domingo su aspiración a representante por el Precinto 4 de la Capital.

Calderón Cerame, quien en las elecciones generales de 2020 aspiró sin éxito al mismo cargo, apuesta en esta ocasión al trabajo realizado en el Precinto 4 desde la derrota electoral y a la suma de electores de todas las ideologías políticas que ven en él una opción coherente. “Si queremos un buen gobierno hace falta gente que esté siempre, no que regrese una vez cada cuatro años, no que se olviden de las comunidades de San Juan”, expuso el legislador municipal.

“De cara al futuro lo que va a garantizar la victoria, no solamente del Partido Popular, sino de la gente buena en el gobierno, es la capacidad de la gente de poder unir por encima de las divisiones políticas y de las divisiones ideológicas. Poder tener la empatía, el carácter y comprender que los problemas afectan a populares, a penepés, a estadistas y a no afiliados”, aseveró.

Luego de la derrota electoral, Calderón Cerame pasó a ocupar –a principios de 2022- un cargo en la Legislatura Municipal de San Juan tras la vacante que dejó Margarita Ostoloza. Este tiempo, al político le ha servido, además, para visitar las comunidades sanjuaneras.

“Faltaron 526 votos para lograr la victoria en el Precinto 4 (en 2020). Desde ese día no hemos parado de trabajar, no hemos parado de visitar las comunidades. Yo me he dado a conocer”, aseguró.

Actualmente, el escaño por el distrito 4 es ocupado por el novoprogresista Víctor Parés.

Durante su mensaje, anticipó que sus áreas de prioridad serán seguridad, corrupción gubernamental y la fiscalización a LUMA Energy, operadora del sistema de transmisión y distribución eléctrico desde 2021. “Nos sentimos inseguros en nuestras comunidades, no solamente porque se ha reducido el patrullaje preventivo, sino porque hay lugares como este que llevan más de seis años sin luz”, expresó, al hacer referencia a la cancha y parque de pelota donde realizó el anuncio.

En el tema de seguridad, Calderón Cerame abordó lo que denominó como “Alianza Metropolitana”, un esfuerzo que busca integrar los cuerpos de seguridad de los pueblos de la región como mecanismo para reducir la incidencia criminal.

Referente a la corrupción gubernamental, el legislador enfatizó en una política de “cero tolerancia”, aunque “venga del Partido Popular”, señaló, para abordar, entonces, el área del servicio energético, en la que resaltó la necesidad de fiscalizar el trabajo de LUMA Energy. “El principal problema es que es un servicio caro y que la luz se va tres o cuatro veces en semana”, comentó.

Igualmente, subrayó los temas de acceso a servicios de salud y fondos federales. Este último, específicamente, para garantizar que se haga la obra de reconstrucción pendiente.

Sigue trabajo de presidentes de cinco precintos

Calderón Cerame se mostró confiado en que dentro de poco se anunciará el nombre del candidato o candidata del PPD a la alcaldía de San Juan y reconoció la importancia de que dicha designación ocurra lo antes posible.

“Tengo la esperanza de que ya, próximamente, a raíz de las conversaciones que hemos tenido... tengamos materializado el cuadro completo”, dijo.

Informó que, en lo que se da el anuncio, los presidentes de los cinco precintos en la Capital continúan realizando el trabajo electoral necesario para afinar la maquinaria de cara a las próximas elecciones.

Terestella González Denton, quien fue directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico en la administración de Aníbal Acevedo Vilá, lidera el listado de nombres de posibles aspirantes a la alcaldía de San Juan en las elecciones de 2024 bajo la insignia de la Pava.

Junto a Calderón Cerame, estuvieron este domingo el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz; el candidato a la comisaría en Washington, Pablo José Hernández; el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y los legisladores de la Pava, Héctor Ferrer y Juan Zaragoza.

Oficialmente, Calderón Cerame entregará los documentos en la sede del PPD este lunes, a las 10:00 a.m.