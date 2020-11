El senador penepé Miguel Romero, quien aparece con una ventaja de 2,232 votos sobre Manuel Natal tras el conteo correspondiente a la noche del evento electoral en la carrera por la alcaldía de San Juan, mantiene dentro de sus opciones acudir al tribunal para forzar a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, a iniciar el proceso de transición en la capital.

Así lo reveló esta tarde su abogado Ángel Cintrón. Romero le cursó una carta a Cruz Soto en que la emplaza a que le deje saber hoy cuando y dónde comenzarán los trabajos de transición.

Cruz Soto plantea que Romero no ha sido certificado como ganado oficial de la contienda por la alcaldía de San Juan. De hecho, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, ha advertido que certificaciones preliminares como las que recibió Romero el 7 de noviembre no son finales. La alcaldesa también recordó ayer que quedan, al menos, 12,738 papeletas municipales de múltiples puntos de la isla que no han sido contabilizadas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, en entrevista con El Nuevo Día, Cintrón argumentó que en el proceso de transición municipal, regulado en el Código Municipal aprobado este año, no se dispone en ningún sitio que las transiciones entre administraciones municipales requieran una certificación final de un ganador para que arranquen. Cintrón recordó, además, que la transición cuando Cruz Soto derrotó a Jorge Santini en la contienda por la alcaldía de San Juan en el 2012 se inició cuando Cruz Soto solamente tenía certificación preliminar. La certificación final la recibió en diciembre.

Mira la carta:

Según el Código Municipal, la transición se tiene que iniciarse el decimoquinto día después de la elección. Ese plazo se cumple hoy.

“La alcaldesa está equivocada en cuanto a que debe haber una certificación final”, dijo Cintrón.

El letrado señaló que, incluso, en el artículo 2.001 del Código Municipal se dispone que aún en el caso de que la CEE ordene un recuento para el cargo de alcalde, escenario que Cintrón no contempla en el caso de Romero y Natal, el proceso de transición no se paralizaría.

“En caso de recuento electoral, el Comité de Transición Saliente quedará constituido con los miembros que dispone este Código y tendrán los mismos deberes y obligaciones como si no se estuviese llevando a cabo un recuento electoral”, lee la ley.

Preguntado si Romero contempla acudir al Tribunal para obligar a Cruz Soto a iniciar el proceso de transición, Cintrón contestó que “no se ha descartado”.

“Estamos pendientes de cómo ella reaccione entre hoy y mañana”, dijo. “Pero Miguel no ha decidido nada o si va a esperar uno o dos días para darle espacio y que reflexione”.

PUBLICIDAD

Cintrón recalcó en la importancia de que no se dilate aún más el proceso de transición de San Juan, argumentando que ha llegado información al grupo de Romero de ciertas situaciones que tienen que ser discutidas en las reuniones de transición.

Por ejemplo, sostuvo que la deuda San Juan con el sistema de retiro no es de $70 millones, sino $92 millones. “Y eso tiene que surgir en la transición”, dijo.

También señaló que San Juan perdió la categoría de recipiente automático de fondos de Head Start y que actualmente tiene que “competir” por se dinero.

“Son situaciones precarias que no se conocen del todo y es imperativo en la transición que el gobierno entrante sepa a lo que se va a enfrentar y establecer las medidas cautelares para cuando entre el nuevo alcalde”, dijo Cintrón.