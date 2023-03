El alcalde de San Juan, Miguel Romero, negó hoy, lunes, haber recibido un donativo ilegal por parte del empresario Oscar Santamaría para beneficiarlo con un contrato municipal, tras ser mencionado durante un juicio federal que se dilucidaba en contra del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez.

Durante su testimonio en ese juicio, Santamaría dijo que, de cara a las elecciones de 2020, hizo donativos ilegales a la campaña de Romero como candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de San Juan.

No obstante, el alcalde dijo en entrevista radial (WKAQ - 580 AM) que las donaciones de Santamaría fueron bajo los límites legales y registradas por su equipo de campaña.

“La expresión directa de él es que no recuerda (cuánto dinero donó). Que él sí recuerda haber ido a varias actividades, trabajar los asuntos de campañas con varias personas, pero específicamente, en el caso nuestro dice: ‘Yo de Miguel Romero ni le di dinero ni le di sobre ni tampoco Miguel Romero me pidió una donación’. Eso es específicamente lo que sale de la boca de él”, reiteró.

Para sostener su posición, Romero hizo referencia al taller que tomó sobre la Ley 222 para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico, que, según el funcionario, estipula que una persona en año electoral puede donarle a un candidato a alcalde hasta $11,500.

Durante su contrainterrogatorio, Santamaría reveló que hizo dos donativos ilegales de $50,000 y $10,000 que acumuló a través de dos actividades de recaudación de fondos, que los entregó al exvicealcalde de San Juan y a otra persona que no identificó, y que los registró bajo el nombre de otras personas. Este donativo violaba el tope de un donativo en efectivo por individuo aceptado por la ley, que en 2020 era de $2,800.

Romero, además, afirmó que, pese a su donativo, Santamaría “no tiene un contrato, no se reunió conmigo. En el Municipio de San Juan no logró absolutamente nada”.

Para Romero, estas imputaciones son solamente ataques políticos por parte de sus detractores.

“Yo entiendo el interés de algunos políticos frustrados que de momento dicen: ‘Mira, han cogido a tantos alcaldes haciendo las cosas mal. Como salió el nombre de Miguel ahí, pues vamos a fastidiar con Miguel’. Traen todo esto por los pelos… Como esto es un asunto que apesta, es un asunto negativo, pues mira vamos a ver cómo manchamos a Miguel Romero. Lo han intentado antes, esta fue la misma gente que dijo que nosotros habíamos robado las elecciones”, expresó el ejecutivo municipal.

El pasado miércoles, el exdirector de campaña de Romero, Ángel Cintrón, también negó las declaraciones de Santamaría.

“Eso es incorrecto, eso no sucedió”, afirmó Cintrón en entrevista con El Nuevo Día. “El señor Santamaría llevó a cabo dos actividades en el año 2020, donde trajo otras personas allegadas a él a unos desayunos para dialogar con el candidato a alcalde (Romero) e hicieron unas aportaciones de cada una de esas personas, conforme a los límites de la ley y así fueron reportados al contralor electoral en los informes que se entregaron”.

“Ese argumento es falso porque el señor Escudero, cuando participó de esa actividad, lo primero es que había personas presentes, no estaba el señor Santamaría solo, y segundo, que el señor Escudero recibió los nombres, direcciones, teléfonos e identidad de cada persona y pudo hacer con el tesorero los informes correspondientes”, manifestó Cintrón.

“Si el señor Santamaria manejó eso de otra manera que no es esa (la que permite la ley), eso nosotros lo desconocemos, nosotros no sabemos cómo el señor Santamaría interactuaba con esas otras personas que son sus familiares, o sus amistades, sus socios, sus allegados, yo no sé ni quienes son esas personas, conozco a Santamaría, pero a los demás no. Pero, para efectos de Escudero y del comité de campaña, esas recaudaciones que se hicieron en esas dos ocasiones fueron de todas esas personas que estaban allí, que se reportaron, no tenemos ningún conocimiento de que eso haya sido de otra manera distinta”, manifestó Cintrón.